Gobierno responde a protestas y asegura remuneración a internos de medicina a partir del 2026

Gobierno responde a protestas y asegura remuneración a internos de medicina a partir del 2026

El Ministerio de Salud señaló que los recursos serán girados directamente a los beneficiarios, en cumplimiento de la reforma laboral aprobada en 2025, que establece la remuneración para estos estudiantes.

