Gobierno suspende creación de zona de ubicación temporal para el Frente 36 tras ataque en Amalfi

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno suspendió la instalación de una zona de ubicación temporal para el Frente 36 de las disidencias de Calarcá, luego del ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.

Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en medio de ataque con dron
Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi.
Foto: Apoyo Héctor Santamaría
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: agosto 25, 2025 11:09 a. m.

En entrevista con Noticias Caracol, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, explicó que, pese a los hechos de los últimos días, se han mantenido reuniones preparatorias con las disidencias de Calarcá. Sin embargo, recalcó que el ataque en Amalfi obligó a replantear la iniciativa de instalar una zona de concentración para ese frente.

El alto comisionado detalló que el Frente 36 actúa de manera autónoma en el Magdalena Medio antioqueño, mientras que la disidencia de Calarcá se divide en al menos tres fracciones con presencia en Caquetá, Meta y Catatumbo. Según dijo, el mando de esa organización se encontraba reunido en Caquetá al momento del ataque, por lo que se presume que la orden pudo haber sido emitida por un mando interino.

Cuatro policías heridos en ataque en Amalfi fueron evacuados en avión de la FAC
Cuatro policías heridos en ataque en Amalfi fueron evacuados en avión de la FAC
Foto: X @FuerzaAereaCol

Tras los hechos, la negociadora Gloria Quiceno se reunió con representantes de Calarcá para determinar si la responsabilidad es individual o colectiva. Actualmente, se espera un informe que precise la autoría y permita definir las medidas que adoptará el Gobierno frente al proceso.

Patiño subrayó que el Gobierno mantiene su compromiso con la paz, pero aclaró que las acciones violentas, como el atentado en Amalfi que dejó 13 policías muertos, afectan la confianza y obligan a revisar los pasos de la negociación con las disidencias.

