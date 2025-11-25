Una operación conjunta en zona rural de Ricaurte, Nariño, permitió a tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 2 del Ejército, junto con unidades de la Policía, ubicar y destruir un laboratorio clandestino destinado a la producción de clorhidrato de cocaína. El complejo, escondido entre la espesura de la selva nariñense, operaba como uno de los centros de procesamiento más importantes de la región, según informaron las autoridades tras el operativo.

Al ingresar al punto, los uniformados encontraron estructuras acondicionadas para el procesamiento químico del alcaloide, así como insumos, maquinaria, pozos de decantación y hornos que permitían sostener una producción constante. Entre lo incautado se halló una carga de estupefacientes avaluada en más de 3.380 millones de pesos, lista para ser enviada a través de rutas clandestinas que conectan con Centroamérica y los Estados Unidos.

Golpe millonario al narcotráfico en Nariño: destruyen mega laboratorio de cocaína en Ricaurte

De acuerdo con la información recopilada, el laboratorio pertenecía al grupo armado organizado residual Coordinadora Guerrillera Nacional Bolivariana, que utiliza estos corredores para financiar su actividad criminal. La magnitud de la infraestructura evidencia la capacidad logística de la organización, que mantenía un flujo de producción sostenido destinado a mercados internacionales.

La destrucción de laboratorios de esta escala no solo afecta la producción inmediata, sino que interrumpe la cadena de distribución, incrementa los costos operativos de los grupos ilegales y limita su capacidad de expansión territorial.



Las autoridades resaltaron que este tipo de operaciones continuarán en la zona fronteriza de Nariño, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico en el Pacífico. Aseguraron, además, que el objetivo es desmantelar las economías ilícitas que sostienen a las organizaciones armadas y reducir el riesgo para las comunidades rurales, que suelen ser las más afectadas por la presencia de estos laboratorios.