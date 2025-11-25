En vivo
Golpe millonario al narcotráfico en Nariño: destruyen mega laboratorio de cocaína en Ricaurte

Golpe millonario al narcotráfico en Nariño: destruyen mega laboratorio de cocaína en Ricaurte

La operación dejó al descubierto una infraestructura sofisticada para producir clorhidrato de cocaína y permitió incautar más de $3.380 millones en drogas que serían enviadas a Centroamérica y EE.UU.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

