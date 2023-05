Grabaron a Érika corriendo; y si le hubieran dicho ‘venga, entre a un local’: secretaria de la Mujer

Para la secretaria de la Mujer del Distrito, Diana Rodríguez, la violencia intrafamiliar “no es un tema de pareja que se arregla en casa”, pues, según dijo, como sociedad también podemos actuar para evitar casos como el de Érika Aponte , quien fue asesinada por su expareja, Cristian Camilo Rincón, en el centro comercial Unicentro de Bogotá, este domingo Día de la Madre.

“Tenemos que hacer un llamado a la sociedad, tenemos que dejar de tomar como natural las violencias, podemos actuar. Esto no es seguir poniendo toda la carga a la víctima, a la mujer que está en riesgo”, comentó en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Videos del feminicidio

A través de redes sociales varios usuarios compartieron los videos del momento en que Rincón le disparó a Aponte y luego se intentó quitar la vida. Sobre esto, la secretaria de la Mujer cuestionó el actuar de quienes presenciaron la pelea antes del crimen, pues, aunque se estaban protegiendo, solo grabaron.

“Debemos activar esa empatía y ese rechazo a la naturalización de la violencia. Por ejemplo, ayer veía en redes sociales muchos videos de la gente grabando a Érika corriendo, que tal si en lugar hubiera sido ‘venga, entre a este local’, que la seguridad hubiera actuado”, señaló.

Rodríguez contó que a Aponte se le brindaron todas las ayudas desde que denunció las agresiones de Rincón. Incluso, explicó, se le ofreció lo que se conoce como casa de justica, que “es una alternativa para que las mujeres no estén en el hogar donde viven en violencia y alejarlas del agresor”.

Asimismo, aseguró que Cristian Camilo Rincón recibió cuatro medidas por parte de la Comisaría de Familia: dejar las agresiones, no poder acercarse a su lugar de trabajo y residencia y no meter a su hijo en el conflicto. Sin embargo, lastimosamente, las restricciones no evitaron que fuera hasta la pizzería donde trabajaba Érika y le propinara, al menos, dos disparos, acabando con su vida.

Cabe recordar que luego de dispararle a Érika, se disparó en la cabeza, pero sobrevivió. Fue llevado a la Clínica Santa Fe, donde fue atendido; en horas de la mañana de este lunes las autoridades confirmaron que había muerto.