Grafitis alusivos a las Farc aparecieron en el corregimiento de Santa Teresa del Líbano, Tolima

Preocupados amanecieron los habitantes del corregimiento de Santa Teresa,en el municipio del Líbano, por grafitis en una pared y otros sectores de la localidad, donde estaría la presencia de las Farc , cuando en esta zona del Tolima, históricamente, no hay registro de presencia de este grupo al margen de la ley.

Nos causa algo de tranquilidad, la ortografía que usaron para escribir, pero de todas formas no descartamos nada, ya las autoridades, la Policía y el Ejercito están analizando esta situación, que nunca se había presentado en el municipio manifestó el alcalde Jesús Antonio Giraldo Vega

El silencio es absoluto entre la comunidad, pese a que las autoridades hacen presencia en el sector.

“Hablamos con la corregidora, y me manifestó que no ha visto nada, también hablamos con los 12 presidentes de las juntas de acción comunal, quienes manifiestan que no han visto nada. Yo creo que son personas ociosas, desocupadas que tratan de intimidar a la comunidad”, agregó, el alcalde.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que patrullan en la zona.

