Grave denuncia: comunidad de López de Micay estaría amenazada por disidencias por ayudar a militares

Una líder de

López de Micay, Cauca,

denunció que integrantes de las disidencias de las Farc 'Segunda Marquetalia' la están amenazando por haber ayudado a integrantes del Ejército.

En medio de los combates, el desplazamiento y la grave de situación de orden público en López de Micay, Cauca, ahora, la comunidad está denunciando amenazas directas por parte de las disidencias de las Farc porque habrían ayudado a integrantes del Ejército.

Una mujer que, prefiere guardar su identidad por motivos de seguridad, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, y al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, para que atiendan la difícil situación de conflicto armado que se vive en ese sector del Cañón de López de Micay, después de que le llegará un audio con una advertencia de quien sería un integrante de las disidencias.

“Comuníquele a la gente, a los líderes, comuníquele que de aquí de parte de la Marquetalia que carro que encontremos transportando personal del Ejército van a ser atacados y esos carros serán quemados. Carro que encontremos subiendo con Ejército le vamos a dar plomo y los dueños de los carros que asuman las consecuencias”, dice la dura advertencia.

La mujer explica que esta situación se presenta después de que el 29 y 30 de septiembre las comunidades hicieran un “desplazamiento humanitario” para salvaguardar la vida de un grupo de militares en la vereda La Hacienda, corregimiento de El Plateado, a donde el presidente Petro ha dado la orden de que el Ejército se tome esa zona porque “está economía no puede seguir financiando la muerte, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos”.

La denunciante aseguró que esto: "Ha generado amenazas como la que tengo en este momento donde la Segunda Marquetalia me ha acusado, estigmatizado y me ha puesto afinidades a las cuales no pertenezco ni estoy con ellas. Hacemos denuncia pública para que nos pongan atención, porque hay diferentes asociaciones vinculadas con malos procedimientos unificados en estrategia militar para el posicionamiento del Cañón”.

Aunque las Fuerzas Militares y la Policía no se han pronunciado frente a esta situación, fuentes de inteligencia han manifestado que la voz de los audios amenazantes serían de un hombre conocido con el alias de 'Villa', quien sería cabecilla de la disidencia de las Farc Segunda Marquetalia.