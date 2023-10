"No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos”: reclamo de Petro a disidencias

A cinco días de que inicie el cese al fuego con las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', el presidente Gustavo Petro hizo varias advertencias desde el Cauca, diciendo que él fue quien ordenó la presencia militar en El Plateado y que no va a retirar las tropas.

Además, aseguró que no se pueden vestir de revolucionarios y de traquetos a la vez, pidiendo, posteriormente, que no se degrade la palabra cese al fuego usándolo como una forma de ganar tiempo.

“Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar El Plateado, yo la di, ahí no puede haber confusión, sinceramente, después que habían matado a unos policías por allá en otros pueblos”, señaló Petro.

Y agregó el presidente que dio esa orden porque: "Esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana, no puede ser, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma, eso no se permite”.

“Nosotros queremos la paz en Cauca, es nuestro principal objetivo, pero no podemos dejar degradar la palabra paz, la palabra cese al fuego, cuando a veces se instrumentaliza simplemente para ganar un tiempo para hacer más ganancias a partir del traqueteo”, señaló posteriormente desde la capital del departamento, Popayán, donde adelantó una nueva jornada de ‘Gobierno con el Pueblo’

Dura advertencia del presidente Gustavo Petro desde Cauca: “yo he dado la orden al Ejército de tomar El Plateado, yo la di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos”. #VocesySonidos pic.twitter.com/c3Grx51wYi — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 3, 2023

“Esa no es la paz, la paz es un momento en su búsqueda y en su lucha que implica es que pensemos no en cómo se viabiliza un negocio oscuro, ilícito, codicioso, sino en cómo logramos que las reivindicaciones del pueblo, sea en el campo o la ciudad, se puedan volver una realidad”, sostuvo el mandatario.

