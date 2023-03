Gustavo Bolívar anuncia que saldrá a defender reformas del Gobierno Petro

En un video que divulgó a través de sus redes sociales, el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar señaló a los dirigentes, miembros y votantes de esta colectividad que el mandato de presidente Gustavo Petro requiere más apoyo para las reformas que presentó al Congreso.

Por otra parte, pese a que hace algunos meses dijo que no aspiraría a un cargo en las elecciones regionales de octubre, este martes señaló que aplaza cualquier tipo de candidatura con el fin de liderar por Colombia una defensa del mandato de Gustavo Petro.

"Voy a asumir esa defensa del Gobierno en los territorios, necesito que me ayuden, que convoquen gente a las reuniones. Voy a recorrer todo el país. Aplazo cualquier tipo de candidatura. Hablaremos de eso más tarde, porque una alcaldía o un concejo o una asamblea, eso se consiguen en cualquier momento, pero una Presidencia, lo que tenemos hoy en las manos, no la podemos dejar escapar. Si nos toca aplazar todos esos proyectos políticos personales, los aplazamos, hoy el foco tiene que estar puesto en la defensa del Gobierno, de la reforma", añadió.

En su video, que se extiende durante ocho minutos y que hizo en una biblioteca, Bolívar, en un tono reflexivo, manifestó que su mensaje es urgente a adeptos y militantes de la Colombia Humana y del Pacto Histórico.

“Nos tenemos que preparar para volver a las calles a repartir el periódico, a repartir el folleto con la pedagogía de las reformas. Si no de verdad auguro un futuro oscuro en el 2026. Estas mentiras, estas calumnias de la oposición, sumados a los 'papayasos' que hemos dado, porque hay que decirlo que hemos dado papaya, van a hacer que nosotros perdamos el poder y no podemos perder”, manifestó Bolívar.

En el video cuenta, además, que recorrió varios departamentos del país y se ha encontrado con ciudadanos pesimistas, “con la moral abajo” y preocupados por el futuro del país.

El gobierno está en peligro.

Mensaje urgente a adeptos y militantes de la Colombia Humana y el Pacto Histórico.

"Yo sé que hay inconformismo, yo sé que hay gente que dice que la burocracia quedó en manos de otras personas en el territorio, etc., pero este no es el momento ni de pensar en puestos ni de pensar en avales ni de pensar en candidaturas. Es cierto que tenemos que ganar las elecciones en octubre que van a servir como un medidor de la gestión del presidente Petro, pero no vamos a ganar las elecciones si no tenemos la reformas aprobadas", explicó.

El excongresista fue claro en señalar que la militancia del Pacto Histórico debe tener claro las reformas a la salud, al trabajo, la pensional, entre otros, para defenderlas en las calles cuando el presidente Gustavo Petro los convoque.

“Hay que estudiarlas, prepararnos, no se puede defender algo que no se conoce. Hay que hacer la pedagogía de la reforma. Estamos inventando la manera de tener un periódico o folleto para repartir casa a casa. Nos vemos en la obligación hoy de regresar a las calles, regresar al vecino, a la puerta a puerta como si estuviéramos en campaña. Hay mucha ignorancia, incluso, dentro de nuestra militancia”, anunció Bolívar.

El exsenador dijo que la tergiversación de la oposición ha dado resultados en las calles del país y por eso su preocupación: "Han sido más eficientes los opositores con las mentiras, amplificadas con los medios de comunicación gigantes, que nosotros con la verdad. Llegó la hora de decidir: o dejamos al Gobierno solo o nos ponemos en la tarea de ayudarle a hacer pedagogía de las reformas", aseguró.

El exsenador Gustavo Bolívar reconoció “que el Gobierno hoy necesita apoyo popular" pues, en su concepto, "es inaudito que salga más gente en las marchas de la oposición que en las marchas" de su colectividad. "Nos dormimos en los laureles. Matamos al tigre y nos asustamos con el cuero”, concluyó.

