Gustavo Bolívar contra Roy Barreras: dice que quiere una contralora de bolsillo

El senador Gustavo Bolívar no oculta su desacuerdo con Roy Barreras, compañero de bancada del Pacto Histórico y quien será presidente del Congreso. En repetidas ocasiones lo ha criticado por sus actuaciones y ahora lo señala de busca una contralora de bolsillo.

En Twitter , Bolívar aseguró que Roy Barreras está en campaña por una candidata a la Contraloría, quien continuaría con la política de “tapen tapen” por los próximos cuatro años. Además, denuncia que la lista fue manipulada, por lo que se debe tumbar.

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio, no lo olviden”.

#HueleMal Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay q tumbarla. Seguro me derrotan pero la gente votó por un cambio no lo olviden — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 14, 2022

Seguido al polémico trino, Bolívar subió un video a su canal de YouTube explicando su posición frente a la elección del nuevo contralor.

“He sabido sobre reuniones de varios sectores dentro el Pacto para apoyar una candidata, que se llama María Fernanda Rangel. Quiero decir que no la conozco, no tengo nada contra la señora, simplemente el hecho de que trabaje hoy en la Contraloría me hace pensar que es una ficha del actual contralor, Felipe Córdoba, que sí tiene muchos cuestionamientos”, explicó.

Ante las acusaciones, Roy también utilizó su cuenta de Twitter para contestarle, asegurando que no tiene ningún candidato para la Contraloría.

"Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir", le contestó Barreras.

Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de @petrogustavo responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad politica. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré juridicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir. https://t.co/LdVnZfB7uw — Roy Barreras (@RoyBarreras) July 14, 2022

Esta nueva critica de Bolívar a Roy se suma, por ejemplo, a la de los famosos ‘petrovideos’, en los que Barreras organiza en una reunión del Pacto Histórico estrategias políticas para desprestigiar a líderes de la Coalición Centro Esperanza, como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

“Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es”, publicó Bolívar también en su cuenta de Twitter.