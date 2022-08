"Gustavo Bolívar tiene un disgusto con Dios": Alfredo Saade rechaza impuestos a iglesias

Alfredo Saade, líder del movimiento político cristiano Levántate, que apoyó a a Gustavo Petro a la Presidencia, habló sobre la posibilidad de que se incluya a las iglesias para que paguen impuestos en el proyecto de reforma tributaria.

"Los diezmos no son obligatorios. El diezmo es para la manutención de los sitios donde hacemos servicio, para ayudar al caído, al huérfano, a la viuda, al mismo extranjero. Salgamos a ver las obras sociales antes de hablar de impuestos. Las iglesias tributan sobre el personal que tienen contratado, algunos bienes que se tienen y dineros que se reciben para obras", sostuvo Saade en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Saade aseguró que, en su opinión, no se puede generar odio contra las iglesias: "Aquí el tema es no crear odio. ¿No les parece irresponsable salir a decir que en las puertas de las iglesias cristianas hay carros blindados recogiendo miles de millones de pesos? Eso es una irresponsabilidad que no podemos permitir. Eso nos va a llevar a un caos y va a terminar en guerra".

Los dardos de Saade también apuntaron a políticos que también apoyaron a Gustavo Petro en la carrera a la Casa de Nariño, en concreto a los congresistas Gustavo Bolívar y Katherine Miranda.

"Yo invito al senador Bolívar y a la senadora a que se bajen de sus camionetas blindadas y nos vamos a recorrer el país para que conozcan las obras sociales que hacen las iglesias en el país donde el Estado no llega ni ha llegado", declaró.

"El hecho de que el senador Bolívar tenga algunos disgusto con Dios o con algunos pastores, no significa que que las cosas sean ciertas como salen a decirlas en la radio. El hecho de que Katherine Miranda no se no se haya leído las propuestas del presidente Petro cuando era candidato, porque llegó tardísimo a la campaña no es nuestra culpa", complementó Saade.

