A Petro le montaron un satanás, pero el diablo repartía ostias en la Casa de Nariño: Alfredo Saade

Alfredo Saade es un líder del movimiento político cristiano Levántate, quien recientemente anunció su apoyo al Pacto Histórico y a Gustavo Petro, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Este apoyo de Saade al líder de la Colombia Humana generó polémica, pues, por un lado, Petro siempre se mantuvo alejado de la religión hasta su visita a Barranquilla, en la que confesó ser creyente; pero, por otra parte, porque Saaed en el pasado manifestó su rechazo al aborto, a la legalización de las drogas y a la comunidad LGBTI.

“NO matrimonio igualitario, NO legalización marihuana, NO aborto, SÍ familia, SÍ a la vida”, publicó Saade en Twitter en 2014.

Precisamente, sobre ese pensamiento, el líder del movimiento cristiano aseguró en BLU Radio que no se le puede condenar por un trino del pasado, porque durante estos años una persona puede cambiar sus convicciones.

“En la medida en la que usted va estudiando se va educando y va conociendo más, va transformando sus convicciones y eso no le hace daño absolutamente a nadie. Uno no debe cambiar es de principios. (…) No me puede lapidar por un trino”, agregó.

Por otra parte, en diálogo con este medio radial, Saade arremetió contra el uribismo.

“La seguridad democrática lo que hizo fue montarle a Gustavo Petro un satanás en los hombros para distraer a los cristianos, mientras el verdadero diablo repartía las ostias en la casa de Nariño y corrompía más el Congreso de la República. Le estamos quitando la venda a la gente para que puedan conocer a la persona, al humano, al padre de familia”.

