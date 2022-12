Gustavo Malo podría dejar de recibir sueldo mientras se define su situación

La sala plena de la Corte Suprema de Justicia debate este miércoles una norma que le permitiría apartar del cargo temporalmente a cualquier magistrado que sea implicado en un escándalo o se encuentre investigado por algún delito.



Esta reforma modificará el reglamento interno de la corte pues no existen lineamientos jurídicos al respecto y se usará por primera vez contra el magistrado Gustavo Malo quién está investigado por el cartel de la toga



BLU radio conoció en exclusiva detalles sobre lo que se discute a esta hora en la corte. Hay dos propuestas, una es que Malo regrese a su despacho y siga recibiendo sueldo, pero, sin derecho a decidir sobre ningún fallo ni a plasmar su firma en ningún documento.



La otra propuesta que se discute es que Gustavo Malo sea suspendido, no pueda regresar al cargo y le congelen el sueldo y demás derechos hasta que se emita una decisión en su caso.



Le puede interesar: Corte Suprema alista reforma para evitar que Gustavo Malo vuelva a su cargo.



El magistrado Gustavo Malo pidió una licencia no remunerada mientras se defiende por el escándalo del cartel de la toga. Dicha licencia va hasta el próximo 1 de diciembre.



El magistrado es señalado de recibir sobornos por parte de algunos congresistas y excongrasistas para torcer sus procesos judiciales.



Su proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes continúa pues, por error procesal, se tumbó el fallo por el que se cerraban la etapa procesal.



Antes de que Malo pidiera su licencia, los magistrados de sala penal le pidieron en dos oportunidades que se apartara del cargo ante la gravedad del escándalo pero Malo se negó.