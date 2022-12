Gustavo Moreno también habría pedido dinero al exsenador Julio Manzur

En diálogo con BLU Radio, Wadith Manzur, hijo de Julio Manzur, aseguró que su padre también fue “víctima” del exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien le habría pedido dinero para evadir su detención.



Manzur dijo adicionalmente que el encuentro con Moreno se dio en Barranquilla y que su familia no accedió a pagar el dinero solicitado.

“Digamos que sí hicimos contacto con él y estuvimos en conversaciones peo el fondo de esto se lo contaremos a la justicia, lo que sí les puedo decir es que jamás entregamos un peso a nadie”, dijo Manzur.



Afirmó que hubo varios varios acercamientos, pero aclaró que no fueron para hacer solicitud de dinero, en junio de 2014 y luego a finales de noviembre “donde ya se tornaron un poco más tensas las relaciones”.

“Yo tenía conocimiento que él era amigo de varios magistrados, pero no sé si tenía negocio con magistrados eso jamás me lo propuso, no puedo decir eso y no tuve conocimiento de eso, pero sí era una persona con mucha información que lo hacía temblar a uno”, aseveró.

A propósito, el senador Musa Besaile se refirió al escándalo asegurando que el exfiscal lo “extorsionó”.

Besaile aseveró que fue extorsionado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno cuando se reunió con el funcionario, quien le reveló que había una orden de captura en su contra en el año 2014.

“Nos reunimos a finales de 2014 en un hotel de Bogotá en donde Moreno me dijo que había órdenes de captura en mi contra y la de Julio Manzur, yo hice caso omiso a eso y a principios de 2015 salió todo el tema con Manzur y yo me asusté, pero mi abogado me dijo que no había ningún problema”, aseguró el senador.

Besaile afirmó que el primer contacto que tuvo con Moreno fue durante el lanzamiento de un libro del exfiscal al que fue invitado y luego de ese encuentro “fue que se dio el del hotel Marriot a finales de 2014”.

Agregó que luego de conocerse la orden de captura contra Manzur y de que su abogado le dijera que no había problemas con él, volvió a ser contactado por Moreno con quien decidió reunirse en el hotel Radisson, de Bogotá, “ahí sí hubo extorsión”.



Vea la entrevista con el senador Besaile:

