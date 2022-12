Gustavo Petro es el coronavirus de la política: Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez arremetió contra el senador Gustavo Petro, en una entrevista con Noticias RCN, en la que el líder de la Colombia Humana “tiene un odio enfermizo”.

Dijo que el exalcalde tiene un odio enfermizo y aseguró que un Gustavo Petro en la Presidencia sería peor que el COVID-19.

“Gustavo Petro es como el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos. A él no le importa la gente a él no le importa el país. Esos odios enfermizos lo han llevado a querer tener un poder para tomar venganza, pero no para construir, yo no le escucho una propuesta, siempre es atacando y sobre todo con mentiras”, afirmó Gutiérrez.

Dijo que a Petro no le importa el país y contra la alcaldesa Claudia López manifestó que no trabaja en equipo, que es acomodada y criticona.

“Ella siempre toma una posición muy facilista que es criticarlo todo y lo hace para que, en el momento, si algo sale. Es decir, si ve yo lo advertí y esa siempre es la fácil en todas las crisis”, aseguró