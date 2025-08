"Ha sido un exabrupto del presidente Petro": alcalde de provincia perteneciente a isla en Amazonas

En medio de la tensión que se ha generado entre Colombia y Perú por las declaraciones del presidente Gustavo Petro por la supuesta violación del Protocolo de Río de Janeiro sobre la soberanía de la isla de Santa Rosa en Amazonas, Julio César Kahn, alcalde de la provincia Mariscal Ramón Castilla, de la que forma parte el recientemente creado municipio de Santa Rosa de Loreto, catalogó de "exabrupto" los señalamientos del mandatario.

En entrevista con Recap Blu, el mandatario local calificó las afirmaciones del jefe de Estado colombiano como “comentarios inoportunos" y aseguró que la isla “desde sus inicios hace 51 años es peruana”.

Ha sido un exabrupto del señor presidente Petro que estamos seguros va a reflexionar y se va a rectificar dijo Kahn.

También mencionó que través de la ley 32403, promulgada el pasado 3 de julio de 2025, la isla Santa Rosa fue oficialmente reconocida como distrito peruano, con total presencia del Estado en sectores como educación, salud, defensa y tributación.

"Yo pienso que son comentarios inoportunos de una alta autoridad como el presidente Petro, que no es el momento mencionarlos porque pensamos que está distrayendo a su población en no poder dar quizás las principales soluciones a su querida Colombia. Por eso es que nosotros estamos muy preocupados de que se viertan este tipo de comentarios en momentos que quizás puede causar incomodidad y ocasionar quizás algo que no queremos, un conflicto", expresó el mandatario.

¿Dónde queda la isla de Santa Rosa, territorio que ahora genera un conflicto entre Colombia y Perú?

Las declaraciones del presidente Petro, quien sugirió que Perú habría violado el Protocolo de Río de Janeiro —acuerdo que puso fin a las hostilidades entre ambos países en los años 30—, causaron incomodidad en la zona fronteriza. Para el alcalde Kahn, la afirmación busca generar un conflicto innecesario.

La Isla Santa Rosa es parte esencial de lo que se conoce como la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Su cercanía a Leticia permite que sus habitantes mantengan relaciones comerciales, culturales e incluso familiares con los otros dos países.

"Yo puedo desayunar en Isla Santa Rosa y me paso a Leticia, Colombia, a almorzar y me voy a cenar a Tabatinga (Brasil) y no ha pasado nada. Es una dinámica que mantenemos durante muchos años y que no lo queremos perder porque nos une lazos no solamente comerciales, no solamente culturales, sino hasta familiares", dijo el mandatario local.

En este sentido, Kahn resaltó la importancia de proyectos binacionales y trinacionales que se están desarrollando con apoyo de la Unión Europea para generar empleo, combatir problemáticas sociales y proteger el medioambiente en la región.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la sensatez y al trabajo conjunto para que las comunidades no se vean afectadas.