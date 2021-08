Hasta 3 años puede durar una pareja esperando un hijo en adopción

Mucho se dice sobre la adopción en Colombia, el cual es un proceso que se encuentra regulado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una de esas es que los padres pueden tardar más de 2 años en el proceso de adopción, luego de realizar las pruebas psicotécnicas y comprar el pin.

En mañanas BLU, estuvo Mónica, una madre que denuncia las dificultades y demoras en los procesos, y cómo esto la ha afectado a ella y a su esposo. Pues desde hace un año y medio se encuentran esperando a que el Instituto de Bienestar Familiar les otorgen el derecho de ser padres con la adopción de un menor, y aún no han podido avanzar con las pruebas psicotécnicas desde hace meses.

"Básicamente nos han dicho que no hay pruebas. Inicialmente nos habían dicho que iban a ser quince días, luego nos dijeron que dos meses, y ya vamos siete meses que no hay pruebas. No nos han dicho por qué no hay, o por qué no las han podido comprar", afirmó Mónica.

Durante estos meses, los padres han tenido contacto con un psicólogo para la orientación y la ayuda por medio de talleres, sin embargo Mónica asegura que el proceso ha sido fuerte y triste, pues desde el comienzo los condicionan a que no pueden 'emocionarse' con el proceso.

"Ellos nos decían como 'hasta el final del proceso ustedes no se pueden emocionar con esto', entonces de por sí uno está en un proceso muy duro, y con eso uno se siente como peor. Sí sabíamos que iba a ser un proceso largo pero no tan largo", aseguró Mónica.

Para poder adoptar en Colombia existen dos procesos: el del Instituto de Bienestar Familiar o por medio de una organización privada. La diferencia es que en el ICBF el proceso es gratuiro, mientras que las organizaciones privadas cobrán bastante dinero. Esta fue una de las razones por la cual Mónica junto a su esposo, decidieron desistir con la organización privada.

"Yo pienso que el problema es más de Bienestar como Institución que de psicólogos o la trabajadora social. Lo que nosotros queremos es avanzar en ese proceso y si se encuentra algo con lo que no podríamos adoptar, no hay ningún problema", puntualizó Mónica.

