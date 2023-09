Hasta 60 millones de pesos: este es el valor de los costosos eventos a los que Petro no fue

Blu Radio conoció las órdenes de pago al operador encargado de los eventos organizados por la Presidencia, Plaza Mayor, en los cuales se detalla los valores de algunos de los eventos a los que el presidente Petro no ha llegado por cambios en su agenda, en algunos casos los eventos fueron cancelados y en otros sí se desarrollaron sin presencia del mandatario.

Lo primero que hay que señalar es que el operador de los eventos es Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A, con el cual el Dapre firmó un contrato por 6.800 millones de pesos, con una adición posterior de 1.500 millones para prestar sus servicios hasta el próximo 31 de octubre.

Haciendo una exhaustiva revisión de las órdenes de pago de la Presidencia al operador, se encuentran los valores de algunos de los eventos a los que el presidente no ha asistido, por ejemplo, se certificó el pago de $6.523.738 pesos por la “agenda a realizarse en Bucaramanga el 21 de julio de 2023”, fecha en la que estaba programada la jornada de Gobierno escucha en la capital de Santander y que generó el reclamo de su alcalde por la inasistencia del presidente, también se tenía prevista una reunión con alcaldes del área metropolitana.

Sin embargo, ese evento de Gobierno Escucha está incluido también en una factura que supera los 109 millones de pesos, sin embargo ahí se incluye también dos mesas de trabajo en Bucaramanga el 19 de julio y en San Andrés con raizales el 19 de julio.

En su momento, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, señaló que gastarse plata a los que el presidente no va “también es corrupción”

En otro caso, se hizo un pago por más de 3 millones para el “evento Lectura fallo de la Haya Litigio con Nicaragua. San Andrés Islas 13 de Julio de 2023”, al cual el presidente Petro prometió un día antes asistir pero que decidió finalmente aplazarlo para viajar el 20 de julio.

Otro evento reciente al que tenía planeado ir el presidente, pero que finalmente canceló fue a la inauguración de la planta de Bavaria en Palmar de Varela, Atlántico, el 4 de agosto, para lo cual se destinó algo más de 1 millón de pesos.

Evento Bavaria - Petro

También aparece el pago por 5.564.000 pesos por la ‘Agenda Brasil 8 y 9 de agosto de 2023. Adicional intérprete español – portugués’, sin embargo, vale la pena recordar que el presidente Petro canceló toda su agenda del 9 de agosto.

Agenda Brasil - Petro

Pero la Presidencia tenía un contrato previo también con Plaza Mayor que se ejecutó para los eventos entre el 9 de diciembre de 2022 al 12 de junio de este año, por un valor de 6.000 millones de pesos, allí aparece una factura por 63 millones de pesos que fue el costo del evento en plaza de armas de conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, celebrado en la plaza de Armas y plaza Núñez, a la cual no asistió el presidente y lideró la consejera Eva Ferrer.

Entre otros, también hay cobros por eventos cancelados por Petro como el viaje a Cartagena el 17 de mayo para el reconocimiento de la fragata Almirante Padilla ($1.272.000), además de la reunión Asesora de Comisiones Exteriores que fue citada en Palacio de Nariño, la cual terminó siendo liderada por el canciller Álvaro Leyva el 10 de mayo y por la que se pagaron $3.784.000.

No para la lista, el 14 de abril estaba programado un Gobierno Escucha en Sevilla Valle del Cauca, estaba programado en la mañana y en la tarde el presidente Gustavo Petro comunicó que no podría asistir por condiciones climática, aparece una factura de 79 millones del operador por la organización de ese evento y del encuentro regional para la soberanía Alimentaria, en Bosa, no se detalla el monto destinado a cada evento

El 5 de abril el presidente Petro pretendía viajar a Tumaco a un Consejo de Seguridad, sin embargo no asistió, ni tampoco lo hizo a una reunión virtual con presidente de la región para hablar de inflación, en el evento de Tumaco se pagaron 3.879.000 pesos por concepto “Agenda Presidencial EMAVI en Tumaco Nariño 05 abril de 2023”.

Evento en Tumaco, Nariño - Petro

Vale la pena señalar que de los anteriores cobros no está incluidos los valores de tiquetes aéreos, hoteles, viáticos y otros gastos de las avanzadas presidenciales.

