Hasta el 19 de noviembre hay plazo de entregar firmas para convocar referendo por los animales

En el desarrollo de la Cumbre Climática de Bogotá, que tiene a varios países invitados este 19 y 20 de septiembre, y donde se van a realizar diferentes foros por la conservación de la naturaleza y los retos de las ciudades capitales, la senadora por el Partido Verde Andrea Padilla anunció que hasta el próximo 19 de noviembre hay plazo para entregar 4 millones de firmas a la Registraduría. para que se realice el referendo por los animales.

Esta convocatoria de acción popular tiene como propósito que los animales sean protegidos de prácticas como la tauromaquia, las peleas de gallos, corralejas, entre otras.

“Son ocho los espectáculos crueles que aún se permiten en Colombia, donde los animales son torturados, masacrados, asesinados y son ocho igualmente los proyectos de ley que hemos presentado para acabar con esta barbarie. Por eso decidimos iniciar un referendo que es un mecanismo de participación ciudadana para que cuatro millones de colombianos con su firma le hagan saber al Estado que están listos para eliminar la norma, que es una norma del año 89 que permite la crueldad con animales en Colombia”, indicó la senadora Padilla.

De otro lado, la alcaldesa Claudia López respaldó el referendo que busca derogar el artículo 7 de la ley de 1989, en el que actualmente existen excepciones que permiten la realización de actos que comprometen el bienestar de los animales en el país.

“No le pedimos al mundo a volverse vegano, no le pedimos al mundo a volverse animalista, les pedimos un sentimiento, uno, no a la crueldad, no pedimos más, invitamos a los bogotanos y a los colombianos a que se sumen, a que se elimine cualquier versión legal que dé sustento a la crueldad con los animales”, dijo Claudia López.

