Hay documentación importante perdida según gestión del riesgo

En medio de la segunda jornada de inspección preventiva que se llevó a cabo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGDR), el director de esta entidad Carlos Carrillo, confirmó que son 69 de 6.000 cajas las que no aparecen, lo preocupante de esto es que allí reposa información importante lo que estaría complicando la entrega de documentos a la Procuraduría General de la Nación, investigan si en las cajas extraviadas hay información sobre la contratación.

Carrillo aseguró que esa desaparición de estas cajas se reportó a los entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, “Esto es algo que por supuesto nos preocupa, pero que se reportó oportunamente”, expresó el director de la UNGDR.

Carlos Carrillo se refirió al pronunciamiento de la Procuraduría respecto a que no les habían entregado la documentación respecto a la contratación de los carrotanques de la Guajira. Ante esto, dice que en la entidad no hay sistemas de gestión documental. “Por supuesto esto es doloso, la razón por la que no se contrató ese sistema de gestión documental es para poder meter las manos a la bolsa”, dijo Carrillo.

Por último, el director de la UNGDR dice que es crucial que Olmedo López y Sneyder Pinilla, hablen con claridad sobre dónde está la plata, que la devuelvan y que además hablen de los contratistas.