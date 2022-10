Hay funcionarios del Gobierno que no están haciendo bien su trabajo: Edward Rodríguez

El representante por el Centro Democrático Edward Rodríguez habló en Mañanas BLU sobre el hundimiento de las objeciones presidenciales a la JEP en la Cámara y su solicitud a la ministra de Justicia para que renuncie.



Le puede interesar: ¿Qué pasará con las objeciones a la JEP tras rechazo de la Cámara de Representantes?



Rodríguez aseguró que desde el primer momento el partido y sus representantes se pusieron a disposición de la ministra de Justicia, sin embargo, se ha visto “que ella no ha tenido liderazgo ni en las relaciones con la justicia ni con las cortes ni con el Congreso y por supuesto con los partidos políticos”.



Por tal situación, agregó, solicitó a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que renuncie pues “por el bien del Gobierno es leal decir que no está funcionando”.



“La ministra ni siquiera habló y uno tiene que hacer reflexiones y con toda la humildad hay que reconocer que nos estamos equivocando y por eso le pedí que tenga ese acto de grandeza y de sensatez y que diera un paso al costado”, dijo.



Agregó que se siente “orgulloso” de pertenecer al Centro Democrático, pero afirmó que fue elegido por los ciudadanos para decir las cosas “por su nombre” y cuando no hay resultados “pues lo más lógico es que las personas se aparten de su cargo”.



Dijo que en el partido hay posiciones de centro y algunas otras radicales y “lo que importa es que no se piensa igual y no se come entero”.



“La ministra criticaba mucho cuando estaba en el sector privado, pero ahora que está en el público no ha hecho absolutamente nada y por eso mi descontento”, aseveró.



Duque trató de valerse del Congreso para objetar una sentencia judicial



De otro lado, José Daniel López, parlamentario de Cambio Radical, se refirió al hundimiento del objeciones presidenciales en la Cámara de Representantes.



López aseguró que lo que el presidente trató de hacer por medio de estas objeciones fue “valerse del Congreso para objetar no un proyecto de ley, sino una sentencia judicial”.



Por esa razón, afirmó, se decidió darle más peso a la idea de que toda sentencia judicial “ya hace tránsito a cosa juzgada y que las objeciones no son para cuestionar sentencias judiciales”.



También expresó que consideraron importante dejar en claro que en la Cámara de Representantes no se iban a prestar para un “desmonte disimulado de los acuerdos de La Habana”.



Escuche a José Daniel López:

Publicidad