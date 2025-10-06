"Hay negligencia de la Fiscalía y es una generalidad para quienes estamos en exilio": Andrés Celis

Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad, se ha convertido en la voz de miles de colombianos en el exilio, un hecho que, según él, ha sido "sistemáticamente ignorado por el Estado".

Tras ser víctima de un robo en su apartamento, donde le hurtaron elementos de trabajo, Celis se vio obligado a salir del país. Su experiencia personal, compartida en una carta pública, refleja "frustración, decepción, desesperanza", sentimientos que, a su juicio, son comunes entre la diáspora colombiana forzada.

Celis habló sobre la magnitud histórica del problema, indicando que, según el informe de la Comisión de la Verdad, el exilio es el segundo hecho victimizante en Colombia después del desplazamiento forzado.

El caso archivado por la Fiscalía



Uno de los puntos centrales de la denuncia de Celis es la forma en que la justicia manejó su caso, una situación que, afirma, representa la norma para los exiliados.

Celis reveló que la Fiscalía General de la Nación archivó su caso en marzo de este año. La razón esgrimida fue que, a pesar de una "diligente investigación", no se encontró a la persona que ingresó al apartamento ni se pudo hacer seguimiento al vehículo que se llevó los objetos robados.

Esta decisión contrasta con la gran cantidad de evidencia que él mismo presenció y que la Fiscalía había recolectado:

"Debo ser enfático y es que en marzo de este año la Fiscalía archiva mi caso". Todo está registrado, la misma Fiscalía es la que recopila las pruebas. Hay más de 50 huellas dactilares tomadas por la propia Fiscalía. Hay fotografías, hay videos, hay retratos hablados, hay dos interceptaciones a celulares y pues todo este mismo material que ellos mismos recogieron fue desechado. Hay negligencia por parte de la Fiscalía y aquí hay que decirlo, que también es una generalidad con todas las personas que están en el exilio", indicó Celis.

Andrés reveló que el 90% de casos de personas que "se tienen que exiliar terminan en la impunidad".

"A través de lo que a mí me ha ocurrido, podemos señalar lo que ocurre a los colombianos y colombianas del común que, quizás, sus casos no fueron conocidos ni mediáticos, pero que sí están en unas situaciones muy tristes y y en unas condiciones de verdad inhumanas", aseveró.



Llamado urgente al presidente Petro

Ante la falta de políticas públicas efectivas, Andrés Celis aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, recordando que él mismo fue un exiliado "privilegiado" en sus dos exilios.

"El presidente Petro, en sus dos exilios, también fue un privilegiado en su primer exilio en Bélgica. Él trabajó dentro de la embajada, después en Estados Unidos. En el año 2002 estuvo haciendo una gira, que es la auspicio de la embajada norteamericana, pero como él y yo son muy pocos los colombianos que accedemos a este tipo de ayudas, ¿no?", dijo.

Escuche la entrevista aquí: