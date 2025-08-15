Hay que buscar liderazgos que convoquen consensos: alcaldes en congreso de la ANDI

Los alcaldes de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali y Medellín protagonizaron uno de los paneles más aplaudidos del Congreso Empresarial Colombiano que finalizó este viernes en la capital de Bolívar.

Ondeado la bandera de Colombia, los cinco mandatarios arribaron al auditorio del centro de convenciones en donde iniciaron sus intervenciones sobre el crecimiento económico desde los territorios, las nulas o debilitadas relaciones con el gobierno nacional y sus preocupaciones frente a la situación de seguridad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien fue uno de los primeros en intervenir, responsabilizó al Gobierno de la situación de violencia que vive hoy Colombia, y aseguró que la muerte del senador Miguel Uribe no puede quedar en vano.

“Yo todavía sé que durante muchos años vamos a sentir una tristeza inmensa de lo que pasó con Miguel, la muerte de Miguel no puede quedar en vano (…) Yo no puedo afirmar que Petro es el responsable de la muerte de Miguel Uribe, pero estoy absolutamente convencido que si Petro no fuera el presidente, Miguel estaría vivo”, afirmó.

Además, en el mismo espacio, el alcalde Federico Gutiérrez pidió un aplauso para presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, quien fue ovacionado por los asistentes al Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien aseguró que su ciudad ha vivido de cerca el escalamiento de la violencia, dijo que en los primeros dos años de su gobierno se han presentado múltiples intentos por “incendiar” Cali.

Publicidad

“Hemos tenido muchos intentos de que vengan a incendiarnos a Cali, y no lo hemos permitido(…) Lo han intentado con marchas multitudinarias, que es un derecho que tenemos todos los colombianos, y en Cali respetamos este derecho, y lo hacemos respetar; así como hacemos respetar los derechos de quienes no quieren marchar y que quieren cuidar a la ciudad. Lo han intentando atacando al pueblo, en mi primer año nos pusieron una volqueta bomba que gracias a Dios no estalló (…) Este año me estallaron cinco bombas, que mataron a dos caleños y mandaron 75 para el hospital”, relató el mandatario.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, quien evidenció las dificultades para materializar proyectos en conjunto con el Gobierno nacional, afirmó que el país necesita un liderazgo que busque consensos para poder avanzar.

“Bogotá, Colombia necesita diálogo, no necesita guerra, no necesitan venganza, no necesitan odios, para construir colectivamente”, expresó.

Publicidad

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, a su vez destacó el papel que viene realizando los mandatarios locales para resolver los problemas, pese a evidenciar lo que él nombró el “desprecio” del Gobierno Nacional.

“Lo que más nos ha tocado sufrir ó evidenciar es un desprecio desde el Gobierno Nacional frente a la autoridad, la responsabilidad, las competencias, y la posibilidad real de resolver problemas desde el territorio. Eso no es un obstáculo cualquiera, eso nos llevó a que en su momento dijéramos nos corresponde a nosotros responder”, señaló Turbay.

Finalmente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que el éxito de las regiones es enfocarse en la gente: “Barranquilla hoy resuelve sus problemas, y eso es lo que sucede con Cartagena, con Medellín, con Cali, con Bogotá. Nosotros estamos enfocados en resolver los problemas de la gente, de la gente que votó por nosotros, y nosotros morimos y dejamos la sangre en la arena para atender a nuestra gente; y ese es el éxito de Barranquilla y el éxito de las capitales de Colombia”, puntualizó.