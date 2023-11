“Hay que buscar una solución, de qué van a vivir”: mininterior sobre financiación del ELN

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la liberación del padre de Luis Díaz en La Guajira y fue enfático en el rechazo al secuestro como una práctica de los grupos armados en Colombia, especialmente en medio de las negociaciones de paz. El funcionario pidió la libertad para otros secuestrados en poder de esa guerrilla y se refirió a la polémica sobre la financiación del grupo armado.

Sobre la liberación que se cumplió este jueves, Velasco aseguró: “Una noticia que nos genera tranquilidad pero no podemos olvidarnos que esta noticia nace de un hecho totalmente repudiable que lo repudiamos todos los colombianos, también es importante señalar que el propio gobierno, a través de uno de sus negociadores le contó al país quién tenía al padre de Lucho Díaz y que en esa mesa de negociación el gobierno llevó la demanda de la libertad del padre de nuestro jugador Luis Díaz y efectivamente el ELN cumplió”.

“Pero lo que queda claro es que en este proceso donde se ha avanzado más que nunca con el ELN hay que abordar inmediatamente el tema del secuestro, la negociación la hace el gobierno y la guerrilla pero la tiene que aceptar el país y el país no va a aceptar una negociación donde se mantengan secuestrados”, advirtió Velasco.

Y se refirió a la polémica que se ha generado en torno al tema de la financiación del ELN: “Significa que ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa, pero tenemos que llegar a la realidad que si le vamos a pedir una organización ilegal que viven de acciones ilegales que dejen de hacer esas acciones ilegales, pues hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos pueda ayudar pero hay que encontrar esa solución”.

“Hay que buscarle una salida a eso, yo entiendo la indignación de los colombianos pero también quiero señalar que gracias a que hay una mesa de negociación se pudo hacer rápido un reconocimiento de la responsabilidad de un delito terrible, pero también se pudo resolver, ahora no queremos resolver solo los del padre de Luis Díaz, porque el secuestro es el de todos los colombianos y si el ELN tiene otros secuestrados que evidentemente los debe tener pues tenemos que resolver también eso”, puntualizó el funcionario.

Cuestionado sobre su posición frente a si el comisionado de Paz, Danilo Rueda, debe mantenerse en el cargo, Velasco le dio un espaldarazo: “Él está haciendo una tarea, está dando resultados, no podemos olvidarnos que a la paz total se le debe, entre otras, que hace poco más de un mes pudiésemos llegar a un proceso electoral donde pudiéramos abrir todas las mesas, por primera vez en una vez elección no hubo enfrentamiento guerrilla, ejército, policía. Sí hubo hechos de violencia nacidos de enfrentamientos de campañas políticas pero no del conflicto armado”.

