Hay que unir esfuerzos por este tema: congresistas internacionales en COP16 sobre Amazonía

Sigrid Bazán, congresista peruana que participa en la COP16 que se desarrolla por estos días en Cali, explicó en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, qué los llevó, a ella y otros 10 congresistas internacionales que hacen parte de una red de 800 parlamentarios de 95 países, a enviar una carta al Gobierno de Gustavo petro para que Colombia haga una referencia explícita a la necesidad de frenar y detener los proyectos de exploración y explotación en la Amazonía .

“Nuestra red parlamentaria está poniendo la urgencia entorno a esta actividad económica, que sentimos es una actividad que genera daño medioambiental y también a la salud y la vida de las personas y de nuestros defensores ambientales. Además, tenemos incendios forestales, lo que hace que existan menos árboles para absorber el CO2”, dijo Bazán sobre las problemáticas que hoy enfrenta la Amazonía, zona en la que comparten frontera Colombia, Brasil y Perú.

Sin embargo, los congresistas que hacen parte de esta red no solo buscan que el Gobierno colombiano actúe, sino que también exhortan a los demás países presentes en la cumbre a comprometerse a frenar la extracción de hidrocarburos. En este sentido, Bazan mencionó la importancia de las autoridades brasileñas y el papel de su red: "La carta está dirigida al gobierno anfitrión de la COP16 (Colombia), pero en nuestra red tenemos dos compañeras brasileras. No es fácil, a pesar de ser urgente, decirle no a la explotación y exploración, pero no estamos aquí para lo fácil, si hay un compromiso de autoridades subnacionales, particularmente en Brasil, es un buen primer paso. Tenemos desde nuestro frente que exhortar a todos por igual", explicó.

“Hemos mandado una carta tratando de incorporarla en una declaratoria final. Estamos trabajando también en una investigación. Necesitamos unir esfuerzos respecto a este tema”, prosiguió Bazán, preguntada sobre qué otras acciones ha tomado la mencionada red de parlamentarios en pro de la Amazonía, donde concluyó “se han endurecido las fórmulas de vigilancia y conservación, buscando también proteger, desde el parlamento peruano, algunas especies particulares que cada vez son más víctimas de deforestación desmedida, no solo la permitida sino también la ilegal, para detectar donde se está haciendo".