“Hay una tendencia grave de caída”: índice de corrupción dejó mal parada a Colombia

Colombia amaneció este martes 10 de febrero de 2026 con una nueva señal de alerta en materia de corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción, presentado por Transparencia Internacional, mostró que el país volvió a caer en el ranking global, una tendencia que, según expertos, ya no es coyuntural sino estructural.

En entrevista con Mañanas Blu, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, fue directo al describir el panorama: “Hay una tendencia grave de caída”. Colombia perdió dos puestos frente al año pasado y acumula un descenso de 12 posiciones desde 2023.



Índice de corrupción en Colombia: una caída que no se detiene

Hernández explicó que el retroceso responde a múltiples factores evaluados por fuentes internacionales. “Las fuentes miran el alcance de la corrupción en el gobierno, en el Congreso, en la justicia”, señaló, y advirtió que esa mirada externa coincide con lo que se vive dentro del país.

Según el directivo, los escándalos recientes no solo son más frecuentes, sino más complejos. “Cada vez generan mayor impacto y, lastimosamente, aún tienen una tarea muy grande por delante en términos de sanción”, afirmó. Para el experto, la percepción internacional refleja lo que sienten muchos ciudadanos en su vida diaria.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia // Foto: captura video YouTube Función Pública

Expectativas altas y resultados bajos en la lucha anticorrupción

Uno de los puntos clave, dijo Hernández, fue el contraste entre las expectativas y los resultados. “Se generó una gran expectativa al inicio del gobierno y eso se marcó en el índice”, recordó. En 2023, Colombia alcanzó 40 puntos sobre 100, pero desde entonces la tendencia ha sido descendente: 39 puntos en 2024 y 37 en la medición actual.

“El deterioro es muy preocupante. Hay acciones que no se han tomado y que necesitan mucha urgencia, liderazgo y capacidad para generar resultados”, subrayó.



Corrupción global y debilidad de los controles

El índice también muestra un deterioro a nivel mundial, especialmente en América Latina y África. Para Hernández, esto responde a la falta de liderazgo global y a la persistencia de flujos financieros ilícitos. “Los estándares internacionales están dejando de implementarse”, advirtió.

En el plano interno, señaló que los órganos de control tienen un reto enorme. “La expectativa es grande, los resultados no son suficientes”, dijo, al insistir en que Colombia sigue reaccionando tarde, cuando los recursos ya se perdieron.

Con 182 países evaluados, Colombia ocupa hoy el puesto 99, por debajo de la mitad del ranking. Un resultado que, más allá de la cifra, confirma una percepción que sigue pasando factura dentro y fuera del país.