“Hoy vemos cuán equivocados estuvimos”: demoledora frase de Timochenko en carta a Álvaro Leyva

En una carta, el jefe máximo del Partido Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, dirigida al exministro Álvaro Leyva Durán, asegura ser consciente de lo equivocada que estaba la antigua guerrilla, en casos como el del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

En la misiva, las Farc reiteran el cambio de tono en su discurso, luego de que, la semana pasada, se atribuyeran la responsabilidad del asesinato del líder conservador, ocurrido en Bogotá el 2 de noviembre de 1995.

Hoy los antiguos guerrilleros de las FARC vemos cuán equivocados estuvimos, cuánto contribuimos al infierno en que se convirtió nuestra querida Colombia.

“Desde niño escuché hablar de la violencia liberal conservadora de los años 50 y del papel desempeñado en ella por el doctor Laureano y su hijo. En las FARC este último político aparecía como el senador que había incendiado el Congreso de la República, clamando por el exterminio de las llamadas repúblicas independientes. No resultaba difícil alimentar ideas y sentimientos negativos hacia él. Es el grave peligro del sectarismo en política. Se llega a pensar que el atentado personal lo soluciona todo. Hoy los antiguos guerrilleros de las FARC vemos cuán equivocados estuvimos, cuánto contribuimos al infierno en que se convirtió nuestra querida Colombia. Por eso condenamos de manera enfática cualquier acción violenta, sean cuales sean sus autores. Como lo dice usted en su carta, no más. Ya no más, nunca”, dice el líder de las Farc.

En la carta, las Farc piden “doble perdón” a Leyva por ocultarle la verdad sobre el asesinato de Gómez Hurtado y por una “paralizante vergüenza”.

“Por eso, doctor Leyva, porque su nobleza ha sido inquebrantable, tenemos que pedirle un doble perdón. Por ser los responsables de la muerte del político que tanta devoción le despertó en la vida, y por ese silencio de lustros que, pese a la confianza que siempre nos demostró usted, mantuvimos durante tanto tiempo, primero por conveniencia y finalmente por una paralizante vergüenza”, dice.

Sobre el asesinato del líder conservador, Timochenko reitera que el grupo guerrillero es el único responsable de su muerte.

“Por favor, que dejen de buscar el ahogado aguas arriba. Doctor Leyva, confesado este y otros crímenes por nosotros, nos unimos a su clamor por la verdad. Sólo así cerraremos la página horrorosa de la guerra”, dice.

Los panelistas y periodistas de Mañanas BLU resaltan en el debate el tono sincero de la carta. Escúchelo en el siguiente enlace:

Esta es la carta de Timochenko: