Ibagué decreta tres días de duelo y pabellón a media asta por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

En el marco de los tres días de duelo decretados en Ibagué por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera dispuso que todas las sedes oficiales del municipio exhiban la bandera del Tolima a media asta.

La mandataria expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Uribe Turbay, a quien consideraba un amigo cercano. Destacó su trayectoria política y lamentó que el país pierda a una figura con vocación de servicio y compromiso con Colombia. “Ibagué se inclina en señal de duelo por la partida de Miguel Uribe, un joven que entendió que la verdadera grandeza está en servir, que hizo de la nobleza su carácter y de la calidez humana su forma de convivir con el mundo; que defendió la palabra honesta, esa que no teme a la verdad, y cultivó el gesto sencillo que acorta las distancias. Un hombre que creyó firmemente en Colombia y en la fuerza de los actos para inspirar”.

La ciudad vivirá tres días de duelo institucional tras la repentina muerte del senador y precandidato presidencial. La medida fue anunciada por Aranda Rivera, quien dispuso que durante este tiempo las banderas ondeen a media asta en señal de respeto y solidaridad con su familia y allegados. “Su muerte nos golpea como país y como democracia, por eso en Ibagué declaramos tres días de duelo y que se ice la bandera a media asta en todas las dependencias públicas, consagrando la memoria colectiva y el legado de un hombre que, en su breve paso por la vida, nos enseñó a servir con dignidad y a creer con valentía; que en cada nota de nuestra música, en cada paso de nuestra gente, viva el eco de su nombre; que la patria, tantas veces herida, encuentre en este duelo la fuerza para no rendirse. Paz en la tumba de Miguel Uribe y solidaridad a toda su familia y amigos”, agregó.

La medida, que se cumplirá en edificios y entidades públicas, busca rendir un homenaje póstumo y simbolizar el sentimiento de luto que comparten las autoridades y la ciudadanía frente a esta pérdida que enluta a Colombia.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, se unió al mensaje de condolencia, destacando la trayectoria política de Uribe y el vacío que deja en la vida pública del país. Ambas mandatarias coincidieron en que este gesto busca expresar el sentimiento de pesar que embarga a la región y al país entero.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Matiz Vargas expresó su rechazo categórico al asesinato de Uribe Turbay: “La muerte del senador Miguel Uribe Turbay, luego de ser víctima de un atentado, es la consecuencia del sicariato moral y digital, de la violencia verbal desde los liderazgos políticos, de señalar irresponsablemente odios”, escribió.

Publicidad

Asimismo, en un segundo mensaje, calificó el hecho como un atentado contra la democracia y la paz del país, y extendió sus condolencias a la familia, amigos y seguidores del dirigente político. “Más de dos meses resistiendo, aferrado a la vida. Miguel Uribe Turbay no perdió su lucha; fue Colombia quien perdió a un gran líder que nos deja una lección de valentía. Pero, como país, seguimos perdiendo cuando la violencia calla voces”, concluyó.