ICBF rechaza participación de menores en acto con himno de disidencias Farc

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó rutas de protección tras conocerse el uso de niños, niñas y adolescentes en un evento en Nariño, donde se interpretó el himno de las Farc.

ICBF rechaza participación de menores en acto con himno de disidencias de las Farc
ICBF rechaza participación de menores en acto con himno de disidencias de las Farc
Foto: ICBF / AFP
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: agosto 19, 2025 03:47 p. m.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció frente a los hechos ocurridos en Nariño, donde durante un evento público se entonó el himno de las disidencias de las Farc con la participación de niños, niñas y adolescentes. La entidad señaló que esta situación constituye una vulneración de derechos y anunció acciones inmediatas de protección.

De acuerdo con el ICBF, la utilización de menores en escenarios de propaganda armada representa un riesgo al exponerlos a contextos asociados con la violencia y la ilegalidad. En ese sentido, la institución recordó que la niñez y la adolescencia deben estar siempre al margen de prácticas de adoctrinamiento o instrumentalización, pues la Constitución y la ley establecen su derecho a crecer en condiciones de dignidad, libertad y desarrollo integral.

El organismo confirmó que, en coordinación con las autoridades competentes, se activarán las rutas necesarias para garantizar la atención y restablecimiento de derechos a los menores de edad que hayan resultado afectados en este hecho.

Astrid Cáceres, directora general del ICBF, reiteró que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y no instrumentos de manipulación. Según la funcionaria, su lugar debe estar en la escuela, en el juego, en la cultura, en el deporte y en escenarios que promuevan la paz y la convivencia.

Con estas medidas, el Instituto busca evitar la normalización de situaciones en las que los menores sean vinculados a expresiones de grupos armados y reforzar las acciones de protección en el territorio.

