ICBF rechaza participación de menores en acto con himno de disidencias Farc

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció frente a los hechos ocurridos en Nariño, donde durante un evento público se entonó el himno de las disidencias de las Farc con la participación de niños, niñas y adolescentes. La entidad señaló que esta situación constituye una vulneración de derechos y anunció acciones inmediatas de protección.

De acuerdo con el ICBF, la utilización de menores en escenarios de propaganda armada representa un riesgo al exponerlos a contextos asociados con la violencia y la ilegalidad. En ese sentido, la institución recordó que la niñez y la adolescencia deben estar siempre al margen de prácticas de adoctrinamiento o instrumentalización, pues la Constitución y la ley establecen su derecho a crecer en condiciones de dignidad, libertad y desarrollo integral.

El organismo confirmó que, en coordinación con las autoridades competentes, se activarán las rutas necesarias para garantizar la atención y restablecimiento de derechos a los menores de edad que hayan resultado afectados en este hecho.

Astrid Cáceres, directora general del ICBF, reiteró que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y no instrumentos de manipulación. Según la funcionaria, su lugar debe estar en la escuela, en el juego, en la cultura, en el deporte y en escenarios que promuevan la paz y la convivencia.

Con estas medidas, el Instituto busca evitar la normalización de situaciones en las que los menores sean vinculados a expresiones de grupos armados y reforzar las acciones de protección en el territorio.