IFX no cumplió estándares de seguridad: mintic explica demanda del Gobierno tras ciberataque

El Gobierno sí demandará a la compañía IFX Networks , encargada de prestar servicio de almacenamiento de datos a varias entidades del Gobierno, tras no cumplir con los estándares de seguridad que, después del ciberataque , han perjudicado a varias páginas oficiales del Estado, deteniendo a su vez cientos de trámites judiciales y más.

Así lo confirmó el ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mauricio Lizcano , quien dijo que si IFX no encuentra una solución en un plazo máximo de dos días, pedirían a “otras empresas que entren a resolver” el problema que esta compañía no ha podido solucionar. Esto, acudiendo a las pólizas y cláusulas del contrato que se firmó.

“IFX no previó los estándares de seguridad, no los tuvo y hoy tiene al Gobierno colombiano realmente en jaque y a los colombianos (…) Por ineficiente, por falta de tomar las medidas que debió tomar, por muchas razones”, sentenció el ministro Lizcano en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Ciberataque Foto: referencia AFP

En ese sentido, insistió que el ciberataque no fue al Gobierno, sino a la plataforma de IFX, que presta el servicio, por lo que piden que responda por los daños. Por ahora, luego de una semana del hecho, la compañía dice que ya está trabajando en recuperar y solucionar el problema con sus ingenieros expertos, según añadió el ministro.

Sobre la respuesta que dio IFX, el funcionario señaló que, para él, no ha sido suficiente y, además, ha sido “lenta”. Ante esto, según añadió, es que se tomarán las acciones legales correspondientes contra esta empresa; explicó que, aunque no son los directamente responsables del ciberataque, sí deben responder por el nivel seguridad que prestan en estos casos.

“A mí me parece que la empresa no solo fue negligente en dar las garantías que tenía que haber dado, sino que la información que ha entregado al Gobierno no es suficiente para poder resolver el problema; ha habido una especie de opacidad y lentitud también con resolver el problema, de ahí la decisión que he tomado como ministro de que sí hay que entablar acciones legales por el daño que se le está causando a Colombia”, aseveró.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: