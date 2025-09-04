¿Incautación de celular a Epa Colombia afectaría visitas con su hija? Su abogado responde

Francisco Bernate, abogado de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, aclaró en Recap Blu que el hallazgo de teléfonos celulares en su lugar de reclusión, entre ellos uno que sería de la empresaria, no impactará en el régimen de visitas que tiene con su hija.

La razón principal es que Barrera no se encuentra en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario (como El Buen Pastor o La Picota), sino en una estación de Policía.

"En un escenario de una penitenciaría normal eso podría conllevar, digamos, un internamiento especial y en esas condiciones especiales, pues sí se les restringe el acceso a estas visitas. En la medida en que ya no es está en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario, sino en una estación de Policía, donde digamos los reglamentos en ese sentido no son tan precisos, esa no es una posibilidad", dijo el togado.

Por lo tanto, Bernate aseguró que Daneidy Barrera continuará disfrutando de la visita de su familia y de quienes tienen su representación hoy en día, sin que este suceso tenga un impacto en esos encuentros.

No obstante, el abogado sí anticipa que el hallazgo del celular probablemente generará un ambiente "absolutamente tenso" en el lugar de reclusión y afectará la fuerza de cualquier gestión legal que busque mitigar su situación, ya que "pierde la fuerza" y la solidaridad pública.

"Cuando pasan estas cosas, claramente pierde la fuerza, vas perdiendo adeptos, vas perdiendo fuerza", aseveró Bernate.

Publicidad

Cabe recordar que Bernate, quien gestionó el traslado de Barrera, ha manifestado que desde el 20 de agosto no tiene mayor contacto con ella ni con sus familiares, aunque siempre está dispuesto a colaborar si es necesario, reconociendo que otros colegas están llevando a cabo su defensa actualmente.



Sobre las visitas con su hija

Hay que recordar que una de las razones fundamentales que motivaron el traslado de Daneidy Barrera de la cárcel El Buen Pastor a una estación de la Policía Nacional en la avenida Circunvalar de Bogotá, donde actualmente se encuentra, fue precisamente su condición de madre.

Escuche la entrevista aquí: