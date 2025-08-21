"Epa Colombia va a estar segura": minjusticia sobre traslado a Escuela de Carabineros

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la Cárcel el Buen Pastor hacia la Escuela de Carabineros en Bogotá. Lo anterior, tras la solicitud del abogado de la influenciadora condenada a 5 años y 2 meses de cárcel por destruir una estación de TransMilenio en 2019.

El abogado de Barrera, Francisco Bernate, aclaró que no fue un juez quien autorizó el traslado, sino el propio Ministerio de Justicia e Inpec, tras una investigación interna que concluyó que la empresaria corría riesgos de seguridad y enfrentaba barreras para recibir la atención médica necesaria. El Ministerio de Defensa, por conducto de la Dirección de Centros de Reclusión Militar, habilitó finalmente un cupo en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Epa Colombia en su traslado el 20 agosto de 2025 a la Escuela de Carabineros. Foto: suministrada

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre se refirió al traslado, explicando que la decisión se tomó por razones de seguridad. "Los abogados de Epa Colombia desde hace varias semanas habían hecho solicitudes al gobierno nacional para un cambio de reclusión... alegan razones de seguridad, de amenazas contra su vida, contra su integridad", indicó el ministro.

La detenida fue trasladada de la cárcel del Buen Pastor a una estación de policía, la Escuela de Carabineros, donde, según Montealegre, se garantizará su seguridad.

Eduardo Montealegre Foto: X @MinjusticiaCo

El ministro desmintió que este traslado represente un trato preferencial o "machismo judicial". "Ella tiene en primer lugar y la razón fundamental para el traslado es que tiene problemas de seguridad", enfatizó, señalando que estos traslados son comunes en casos de riesgo inminente y no son exclusivos de figuras públicas.

Montealegre aprovechó la oportunidad para destacar un problema estructural del sistema penitenciario colombiano: la presencia de casi 20.000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía debido a la falta de capacidad en las cárceles.

Además, criticó la "mala política criminal" y el "populismo punitivo" que han llevado a penas desproporcionadas en el sistema colombiano, como en el caso de EPA Colombia. "La condena que se le impuso a Epa Colombia... es una pena supremamente alta que no se corresponde, no es proporcional a la gravedad de los hechos", afirmó, atribuyendo esto a una política punitivista de décadas y no a la justicia misma.

