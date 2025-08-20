Abogado de Epa Colombia por declaraciones de Petro: "Le generó dificultades en la cárcel"

En entrevista con Recap Blu, el abogado de Epa Colombia, Francisco Bernate, entregó detalles sobre las difíciles condiciones que estaba viviendo su clienta en la Cárcel El Buen Pastor y que llevó a presentar una solicitud para que fuera trasladada este miércoles a la Escuela de Carabineros en Bogotá.

Según el abogado, la notoriedad que tiene su clienta no siempre ha generado un impacto positivo dentro del penal cuando concedía entrevistas, se viralizaba un video de ella e, incluso, cuando el presidente Gustavo Petro o algún ministro se refería a su condena de cinco años y cuestionaba el sistema judicial del país.

"Cada vez que el presidente de la República o el ministro de Defensa, que fueron las dos personas que hablaron abiertamente de esta situación y hablaban, digamos, en los consejos de ministros y demás del traslado, pues obviamente las restantes reclusas no toman eso como algo muy positivo de qué bueno, por ti y demás, sino pues la reacción puede ser precisamente la contraria, ¿no? ¿Por qué usted sí y nosotros no? Entonces digamos que eso también generó dificultades para ella en el lugar donde está recluida y tal vez lo mejor era que ella estuviera en otro lugar, porque esa visibilidad y el estar permanentemente en boca ni más ni menos que el presidente de la República, pues obviamente al interior de una institución como una cárcel, no eran situaciones propiamente bienvenidas", explicó la defensa de la influenciadora en Blu Radio.

Bernate explicó que la permanencia de Daneidy Barrera en El Buen Pastor estaba deteriorando de manera visible su salud física y mental. Señaló que la falta de atención médica adecuada, las condiciones de salubridad y el ambiente hostil dentro del penal obligaron a interponer varias tutelas en busca de garantizar sus derechos, aunque la mayoría de solicitudes fueron negadas.



¿Por qué trasladaron a Epa Colombia?

El abogado aclaró que no fue un juez quien autorizó el traslado, sino el propio Ministerio de Justicia e Inpec, tras una investigación interna que concluyó que la empresaria corría riesgos de seguridad y enfrentaba barreras para recibir la atención médica necesaria. El Ministerio de Defensa, por conducto de la Dirección de Centros de Reclusión Militar, habilitó finalmente un cupo en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Finalmente, el abogado recalcó que la decisión de traslado responde a una situación “extrema y dramática”. Añadió que, además de la soledad y las restricciones de visitas familiares, a Epa Colombia se le negaron espacios de resocialización como capacitaciones en peluquería, lo que profundizó su deterioro emocional. “Era evidente que en ese lugar no estaba segura ni en condiciones dignas para cumplir su condena”, concluyó.