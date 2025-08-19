“No entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ está presa": Petro tras libertad del expresidente

El presidente Gustavo Petro dedicó parte de su consejo de ministros a cuestionar el sistema judicial luego de que en la tarde de este martes se confirmara la libertad al expresidente Álvaro Uribe hasta que se conozca si se mantiene o no la condena en su contra.

El mandatario señaló que no está de acuerdo con que el expresidente esté libre y otras personalidades no.

“... en una democracia progresista la mujer tiene que ser libre y entonces los machos pues si no, votan por nosotros, pero vayan, voten por su derecha, pero eso no es democracia, es esclavitud. Y entonces la justicia se nos vuelve venganza (...) pero yo no entiendo cómo Uribe está libre y Epa está presa, ¿eso es justicia o es la venganza del macho?”, relató Petro.

A continuación el video de la declaración del presidente:

El presidente se refiere a la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', que hoy cumple una condena a cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

En varias ocasiones, Petro ha insistido en que la sentencia contra Barrera es injusta y ha pedido que sea incluida en programas de beneficios para mujeres privadas de la libertad, pero esto no se ha logrado. Incluso, en julio pasado la Corte ratificó dicha condena.

A Barrera se le señala de haber destruido con un martillo parte de la estación Molinos de TransMilenio en Bogotá y participar en actos vandálicos contra la URI de Tunjuelito, grabando y difundiendo estos actos en redes sociales.

En el consejo de ministros, el presidente Petro extendió sus críticas a Uribe mientras mencionaba sus resultados en materia de reducción de homicidios.

“Por tanto la crítica de Uribe a Petro es falaz porque Petro no tiene las manos untadas de sangre como él sí. Lo demostré. Paramilitarismo en Antioquia. Arrancó este periodo porque Iván Cepeda profundizó la investigación y Uribe por engañar se metió al tema de los testigos y por tirarse a Cepeda se tiró él mismo y ahora nos echa la culpa de su error. Ya verá la justicia que hace con él, yo no tengo en mi corazón odio y venganza aunque me hizo daño a mí y a mi familia”, aseguró Petro.