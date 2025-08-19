Publicidad

Judicial  / "No entiendo cómo Uribe está libre y 'Epa' está presa": Petro tras libertad del expresidente

“No entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ está presa": Petro tras libertad del expresidente

El expresidente obtuvo la libertad inmediata tras ganar una tutela presentada por su defensa luego de la condena de 12 años de primera instancia.

Petro compara procesos judiciales de Álvaro Uribe y Epa Colombia
Petro compara procesos judiciales de Álvaro Uribe y Epa Colombia
Fotos: AFP y suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 10:38 p. m.

El presidente Gustavo Petro dedicó parte de su consejo de ministros a cuestionar el sistema judicial luego de que en la tarde de este martes se confirmara la libertad al expresidente Álvaro Uribe hasta que se conozca si se mantiene o no la condena en su contra.

El mandatario señaló que no está de acuerdo con que el expresidente esté libre y otras personalidades no.

“... en una democracia progresista la mujer tiene que ser libre y entonces los machos pues si no, votan por nosotros, pero vayan, voten por su derecha, pero eso no es democracia, es esclavitud. Y entonces la justicia se nos vuelve venganza (...) pero yo no entiendo cómo Uribe está libre y Epa está presa, ¿eso es justicia o es la venganza del macho?”, relató Petro.

A continuación el video de la declaración del presidente:

El presidente se refiere a la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', que hoy cumple una condena a cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

En varias ocasiones, Petro ha insistido en que la sentencia contra Barrera es injusta y ha pedido que sea incluida en programas de beneficios para mujeres privadas de la libertad, pero esto no se ha logrado. Incluso, en julio pasado la Corte ratificó dicha condena.

A Barrera se le señala de haber destruido con un martillo parte de la estación Molinos de TransMilenio en Bogotá y participar en actos vandálicos contra la URI de Tunjuelito, grabando y difundiendo estos actos en redes sociales.

En el consejo de ministros, el presidente Petro extendió sus críticas a Uribe mientras mencionaba sus resultados en materia de reducción de homicidios.

“Por tanto la crítica de Uribe a Petro es falaz porque Petro no tiene las manos untadas de sangre como él sí. Lo demostré. Paramilitarismo en Antioquia. Arrancó este periodo porque Iván Cepeda profundizó la investigación y Uribe por engañar se metió al tema de los testigos y por tirarse a Cepeda se tiró él mismo y ahora nos echa la culpa de su error. Ya verá la justicia que hace con él, yo no tengo en mi corazón odio y venganza aunque me hizo daño a mí y a mi familia”, aseguró Petro.

