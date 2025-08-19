Álvaro Uribe por obtener su libertad: "Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas"

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la libertad inmediata que le concedió el Tribunal Superior de Bogotá luego de haber ganado una tutela que interpuso su defensa tras ser condenado por los delitos de fraude procesal y soborno.

El líder del Centro Democrático expresó su gratitud por la decisión judicial que le permitirá seguir el proceso en libertad y no en casa por cárcel como lo había estipulado la jueza Sandra Heredia en primera instancia de este caso.

"Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por la sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia", escribió en su cuenta de X.