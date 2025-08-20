Abogado de Epa Colombia sobre traslado a Escuela de Carabineros: "No es un club VIP con spa"

Luego de las críticas y opiniones divididas que ha generado el traslado de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, de la Cárcel el Buen Pastor hacia la Escuela de Carabineros en Bogotá, su abogado defendió la decisión que avaló un juez.

El abogado Francisco Bernate recalcó en Recap Blu que su clienta no está recibiendo algún trato preferencial por parte de la justicia, pues el traslado se hizo efectivo esta mañana luego de una solicitud presentada hace dos meses bajo el argumento de mejorar sus condiciones de seguridad, así como su salud física y mental.

"Son espacios más amistosos, pero tampoco crean que es un club VIP con piscina, jacuzzi, spa. Estará en una celda con otras personas y compartiendo el baño con otras personas, pero ya no estará en ese hacinamiento", dijo el abogado.

Epa Colombia el 30 de enero de 2025 y el 20 de agosto de 2025 Fotos: suministradas

También señaló que Epa Colombia está afectada física y mentalmente por la alimentación que, según él, ameritaba una "dieta especial" por condiciones de salud que ella tiene. Asimismo, no podía ver tan seguido a su hija de meses, lo que la afectó bastante.

"Son seres humanos y así estén en una cárcel, si tienen un suplemento dietario formulado clínicamente se le tiene que dar. En el otro establecimiento (El Buen Pastor) ni siquiera quisieron darle una comida digna. Ojalá aquí se pueda recuperar física y psicológicamente", añadió.

