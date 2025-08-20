Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Abogado de Epa Colombia sobre traslado a Escuela de Carabineros: "No es un club VIP con spa"

Abogado de Epa Colombia sobre traslado a Escuela de Carabineros: "No es un club VIP con spa"

La defensa de la influenciadora recalcó que ella vivió momentos difíciles y, por eso, decidieron pedir el traslado a otro centro de reclusión para proteger su seguridad.

Epa Colombia en su traslado el 20 agosto de 2025 a la Escuela de Carabineros.
Epa Colombia en su traslado el 20 agosto de 2025 a la Escuela de Carabineros.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 09:06 p. m.

Luego de las críticas y opiniones divididas que ha generado el traslado de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, de la Cárcel el Buen Pastor hacia la Escuela de Carabineros en Bogotá, su abogado defendió la decisión que avaló un juez.

El abogado Francisco Bernate recalcó en Recap Blu que su clienta no está recibiendo algún trato preferencial por parte de la justicia, pues el traslado se hizo efectivo esta mañana luego de una solicitud presentada hace dos meses bajo el argumento de mejorar sus condiciones de seguridad, así como su salud física y mental.

"Son espacios más amistosos, pero tampoco crean que es un club VIP con piscina, jacuzzi, spa. Estará en una celda con otras personas y compartiendo el baño con otras personas, pero ya no estará en ese hacinamiento", dijo el abogado.

Epa Colombia el 30 de enero de 2025 y el 20 de agosto de 2025
Epa Colombia el 30 de enero de 2025 y el 20 de agosto de 2025
Fotos: suministradas

También señaló que Epa Colombia está afectada física y mentalmente por la alimentación que, según él, ameritaba una "dieta especial" por condiciones de salud que ella tiene. Asimismo, no podía ver tan seguido a su hija de meses, lo que la afectó bastante.

"Son seres humanos y así estén en una cárcel, si tienen un suplemento dietario formulado clínicamente se le tiene que dar. En el otro establecimiento (El Buen Pastor) ni siquiera quisieron darle una comida digna. Ojalá aquí se pueda recuperar física y psicológicamente", añadió.

