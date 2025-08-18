Incautación de media tonelada de marihuana en Tolima deja un soldado herido y un civil muerto

En un puesto de control militar instalado en la vereda La Herrera, zona rural de Rioblanco, Tolima, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 13, en apoyo a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, incautaron 352 kilos de marihuana que eran transportados en una camioneta.

Durante la operación, los soldados detuvieron dos motocicletas y el vehículo, en el cual fueron hallados 18 bultos con la sustancia ilícita. Al ser sorprendidos, los ocupantes abrieron fuego contra las tropas, lo que desató un intercambio de disparos en el que murió uno de los sujetos, presunto integrante de las redes de apoyo del grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Ismael Ruiz.

En el hecho resultó herido un soldado, quien fue trasladado a Neiva para recibir atención médica. Entre tanto, dos hombres que se movilizaban en las motocicletas escoltando la camioneta lograron huir de la zona.

En el sector de La Herrera teníamos un puesto de control y recibimos información sobre el movimiento de unos bandidos y un cargamento de estupefacientes. Allí se presentó un intercambio de disparos con quienes se movilizaban en un vehículo y dos motocicletas, en el que desafortunadamente resultó herido un soldado, que ya fue evacuado a Neiva, y murió un civil que transportaba la marihuana en el vehículo relató el coronel Diego Fernando Patiño Orozco, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

De acuerdo con información militar, la marihuana incautada pertenecería al GAO-r Ismael Ruiz, bajo el mando de alias Chapolo, estructura vinculada al cabecilla alias Iván Mordisco.

“Este material pertenecía al Frente Ismael Ruiz, que tiene ese corredor de movilidad y lo utiliza para el transporte de estupefacientes en este sector. Continuamos con los trabajos, como lo decía mi coronel Ojeda, en coordinación con la Policía Nacional, nuestro Gaula Militar, Gaula Policía y demás entidades, para atacar ese gran flagelo que está creciendo en el país: la extorsión, que lamentablemente mantiene índices altos”, agregó.

El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que la Fiscalía adelantó los actos urgentes de inspección técnica al cuerpo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad del sur del Tolima a denunciar las actividades relacionadas con el narcotráfico, que afectan principalmente a la población joven y fortalecen las economías ilícitas de los grupos armados residuales.

