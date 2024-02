Ingreso mínimo para rappitenderos: los detalles del acuerdo

Después de casi un año de negociaciones, propuestas y debates, finalmente se llegó a un acuerdo sobre las condiciones laborales de los rappitenderos, así como ajustes en su plataforma. Ahora, según la mediación que alcanzaron el Ministerio de Trabajo, Rappiy el sindicato de plataformas digitales (Unidapp), habrá una tarifa mínima garantizada de 3.050 pesos por cada pedido completo.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el director de Asuntos Públicos de Rappi, Juan Sebastián Rozo, dio detalles de este importante acuerdo, con el que, además, se pone un valor por distancia recorrida a partir del kilómetro cuatro, que será por 640 pesos por tramo.

“Definitivamente esto para nosotros es un motivo de alegría y de avance, porque habernos sentado con una organización de repartidores por más de un año, más de 20 sesiones para oírlos, escucharlos y con base en eso, construir distintas soluciones y acciones, pues es para nosotros orgullo y es un hito para el país”, indicó sobre las discusiones que se llevaron a cabo.

Rozo resaltó cuatro puntos sobre el acuerdo alcanzado. Por un lado, mencionó, el reconocimiento de la defensoría del repartidor “como un mecanismo, que es una buena práctica y un modelo en la industria muy innovador” que hace parte de su “ADN”. Además, la garantía a los repartidores para “asociarse, reconocimiento a sus organizaciones y el trabajo conjunto para combatir el fraude y las ganancias mínimas garantizadas como ingreso” a ellos.

Indicó que como viene funcionando Rappi en Colombia, la tarifa es dinámica cuando se hace una orden y hay muchos factores que inciden en ese valor. Por ejemplo, la distancia, la complejidad del pedido, también el día o la hora en la que se está haciendo y “eso determina, precisamente, “un valor final del costo de servicio”. A esto se le suma si es usuario prime o no, porque ahí “hay una diferencia”.

“En el acuerdo lo que nos enorgullece es que, por primera vez, logramos poner en conjunto con la organización de trabajadores de plataformas digitales una idea, poner una tarifa como ingreso mínimo garantizado para los repartidores. Muchas veces la tarifa va a ser superior, pero esto lo que garantiza es ese ingreso, lo cual para nosotros es un avance muy importante. Adicionalmente, en el cobro por distancia, que también es un factor que tiene incidencia en la determinación de la tarifa (…) Se le está dando un valor específico a ese recorrido después del kilómetro cuatro de 640 pesos por kilómetro adicional en las órdenes finalizadas”, aseveró.

¿Qué tanto van a subir los precios de los pedidos a los usuarios de Rappi con este acuerdo?

“La tarifa de servicio siempre la paga el usuario, pero como mencionaba depende de distintos factores, por ejemplo, que sea un usuario prime o que sea un usuario no prime (…) En ese sentido no cambia el costo en particular de cada una de las órdenes. La forma de calcular va a seguir siendo igual con los mismos factores, solo que, en el acuerdo, insisto, se garantiza un ingreso mínimo para el repartidor por orden finalizada”, respondió Rozo.

