Inmovilizan carro con falsas insignias médicas para evadir cuarentena en Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga inmovilizó un vehículo particular que portaba emblemas de disponibilidad médica para poder dedicarse al transporte informal de pasajeros en la cuarentena por coronavirus.

La situación fue rechazada y criticada por la ciudadanía a través de redes sociales, teniendo en cuenta que hay varias medidas que impiden la libre movilidad de las personas en la capital santandereana.

Presencia en diferentes sectores y nuevos controles a las restricciones de movilidad continúan realizando funcionarios de @transitobucara, en el marco del Simulacro Vital que busca contener la expansión del #Covid_19_ #Ayúdalos, #QuédateEnCasa ¡Y todos estaremos seguros! pic.twitter.com/HsXpKIMgLU — Tránsito Bucaramanga (@transitobucara) March 24, 2020

“Es muy desafortunado, que la gente quiera burlarse, que las personas no hayan entendido la cuarentena. Realmente más que por cumplir una orden es por la salud de cada uno, realmente no es un chiste. Vemos los casos internacionales, vemos como ha sucedido en diferentes partes del mundo y no podemos esperar a que nos pase lo mismo y por eso es que precisamente se toman las medidas y esto es un aislamiento preventivo obligatorio como lo llamó la presidencia de la república”, dijo José David Cavanzo, secretario del interior de Bucaramanga.

De igual forma es importante recordar a los ciudadanos que la Dirección de Tránsito puede inmovilizar los vehículos que no tienen exención para salir y, además de eso los ciudadanos que sean encontrados en la calle pueden ser multados con 930 mil pesos y aquellos a los que se les inmovilice el vehículo o la moto, solo los podrás volver a recuperar después de la cuarentena porque no hay servicio por disposición presidencial.

EL AISLAMIENTO ES OBLIGATORIO Y EN BUCARAMANGA HAY TOQUE DE QUEDA.



No pueden haber personas por las calles de nuestra ciudad. La manera de contener la propagación del virus es quedándonos en casa. pic.twitter.com/rPgGhmAFuX — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) March 24, 2020

