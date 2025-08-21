Interpol emite circular amarilla por la desaparición de Ayelen Páez en Bogotá

Bogotá vive momentos de incertidumbre por la desaparición de Ayelen Sofía Páez Oliveros, una adolescente de 16 años cuyo rastro se perdió el pasado 9 de agosto hacia las 5:00 de la tarde en el barrio Porciúncula, localidad de Chapinero. Desde entonces no se ha tenido ninguna pista sobre su paradero.

La Interpol emitió una circular amarilla para ampliar su búsqueda a nivel internacional. Este mecanismo es utilizado para localizar a personas desaparecidas, especialmente menores de edad, y se suma a los esfuerzos de la Policía y de las autoridades en Colombia.

Circular amarilla Ayelen Foto: Interpol

De acuerdo con la descripción entregada por la familia, Ayelen mide 1,47 metros de estatura, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño con rayitos rubios y ojos color miel. El día de su desaparición vestía chaqueta negra, jeans azules, zapatillas beige y llevaba un bolso pequeño negros, datos que aparecen en la notificación de Interpol.

La investigación ha incluido la revisión del computador personal de la menor, sin hallarse pistas relevantes. Sus redes sociales también están bajo análisis, luego de que una amiga tuviera acceso a sus claves. El caso ha tenido eco en las autoridades nacionales e incluso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió colaboración ciudadana: “Ayúdenos a encontrar a Ayelen Sofía Páez Oliveros, desaparecida el 9 de agosto en Bogotá”.

La desaparición de Ayelen se suma a la de Valeria Afanador, otra menor buscada bajo circular amarilla de Interpol, lo que ha encendido alertas sobre el aumento de estos casos en la capital. Las autoridades reiteraron que cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de Ayelen Sofía Páez Oliveros puede ser reportada a la Policía Nacional, al Gaula o a los canales oficiales de Interpol.