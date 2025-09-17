Iris Marín señala que Ley de Sometimiento del Gobierno necesita “modificaciones de fondo”

La defensora del pueblo, Iris Marín, le presentó al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Gabriel Becerra, un concepto sobre la Ley de Sometimiento que radicó el Gobierno Nacional.

Recordemos que este proyecto contempla algunos beneficios jurídicos para miembros de grupos armados y de bandas delincuenciales que hacen parte de los proceso de paz total. Asimismo, el proyecto contempla otros beneficios para quienes fueron judicializados en el marco de las protestas sociales.

Marín señaló que es positivo y necesario que haya un proyecto de ley que pueda establecer un marco jurídico para los procesos de conversación que están en curso, pues permite garantizar los derechos de las víctimas y brindar una seguridad jurídica a quienes buscan desmovilizarse o someterse a la justicia, sin embargo, Marín señaló que al texto actual se le deben hacer modificaciones de fondo.

“Tenemos algunas observaciones, la primera es de los nuevos beneficios penales que se ofrecerían a personas que ya estuvieron en procesos de paz anteriores, es un incentivo que consideramos inadecuado porque son personas que fueron expulsadas de Justicia y Paz o de la JEP por incumplimientos a proceso de paz anteriores y no deberían acceder a nuevos beneficios penales, sino únicamente a sometimiento”, dijo Marín.

Por otro lado, la defensora también se refirió a los derechos de las víctimas.

“Los programas de reparación para víctimas del conflicto armado pero también de criminalidad organizada son insuficientes y hay en este momento una deuda muy grande que no ha sido resuelta ni abordada de manera seria y que es importante hacerlo antes de seguir dando beneficios generosos a los criminales”, agregó Marín.

Es importante recordar que desde la oposición han anunciado que presentarán ponencia de archivo a esta ley de sometimiento.