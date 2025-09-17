En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
TikTok
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Iris Marín señala que Ley de Sometimiento del Gobierno necesita “modificaciones de fondo”

Iris Marín señala que Ley de Sometimiento del Gobierno necesita “modificaciones de fondo”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un concepto al Congreso sobre la Ley de Sometimiento que fue radicada por el Gobierno

Defensora del Pueblo, Iris Marín
Defensora del Pueblo, Iris Marín
Foto: Suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 10:38 a. m.

La defensora del pueblo, Iris Marín, le presentó al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Gabriel Becerra, un concepto sobre la Ley de Sometimiento que radicó el Gobierno Nacional.

Recordemos que este proyecto contempla algunos beneficios jurídicos para miembros de grupos armados y de bandas delincuenciales que hacen parte de los proceso de paz total. Asimismo, el proyecto contempla otros beneficios para quienes fueron judicializados en el marco de las protestas sociales.

Marín señaló que es positivo y necesario que haya un proyecto de ley que pueda establecer un marco jurídico para los procesos de conversación que están en curso, pues permite garantizar los derechos de las víctimas y brindar una seguridad jurídica a quienes buscan desmovilizarse o someterse a la justicia, sin embargo, Marín señaló que al texto actual se le deben hacer modificaciones de fondo.

“Tenemos algunas observaciones, la primera es de los nuevos beneficios penales que se ofrecerían a personas que ya estuvieron en procesos de paz anteriores, es un incentivo que consideramos inadecuado porque son personas que fueron expulsadas de Justicia y Paz o de la JEP por incumplimientos a proceso de paz anteriores y no deberían acceder a nuevos beneficios penales, sino únicamente a sometimiento”, dijo Marín.

Por otro lado, la defensora también se refirió a los derechos de las víctimas.

“Los programas de reparación para víctimas del conflicto armado pero también de criminalidad organizada son insuficientes y hay en este momento una deuda muy grande que no ha sido resuelta ni abordada de manera seria y que es importante hacerlo antes de seguir dando beneficios generosos a los criminales”, agregó Marín.

Publicidad

Es importante recordar que desde la oposición han anunciado que presentarán ponencia de archivo a esta ley de sometimiento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Iris Marín

Defensoría del Pueblo

Publicidad

Publicidad

Publicidad