Iván Duque niega cualquier participación de JJ Rendón en su campaña

En medio de la creciente polémica por la entrevista que concedió a Jaime Bayly el estratega político venezolano JJ Rendón, en la cual habló sobre la contienda electoral en Colombia, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, señaló que su campaña no tiene relación alguna con el controvertido asesor.

“Al señor J.J. Rendón, primero, no lo conozco. No lo he conocido nunca y no está asesorando nuestra campaña. Yo no sé el doctor J.J. Rendón qué haga o qué no haga, no lo conozco, no está vinculado a nuestra campaña”, explicó Duque.

Duque también negó conocer cualquier actuación de Rendón contra la campaña de Gustavo Petro e indicó que su aspiración apela a la esperanza y no al odio.

“Nuestra campaña ustedes la han visto y es una campaña presente en todos los medios y en todas las regiones. Nosotros estamos trabajando una campaña pedagógica, alegre, apelando a la esperanza, que es lo que Colombia necesita”, agregó.

El estratega afirmó en la entrevista que hará “todo para que pierda [Petro]”.

“Creo que él es un representante de clóset, pero ni tan de clóset, porque lo ha dicho, patinó con Jorge Ramos”, dijo.