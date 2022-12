Ivanka Trump exaltó el esfuerzo de las mujeres colombianas emprendedoras

Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump, encabezó junto a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el lanzamiento de ‘Academy for Women Entrepreneurs para Colombia’, el fondo para las empresarias colombianas que beneficiará inicialmente a 40 mujeres colombianas que fueron preseleccionadas en un proceso que adelantó el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Universidad Sergio Arboleda. El evento tuvo lugar en la embajada de Estados Unidos en Colombia.

Publicidad

“Ustedes aportan a la transición hacia la paz de este país, estas mujeres que ustedes ven aquí seleccionadas para este programa, vienen de entornos sociales distintos y ellas han superado dificultades significativas para estar donde están, pero como Colombia estas mujeres no miran hacia atrás, miran hacia adelante, hacia el futuro, donde las mujeres tienen las mismas oportunidades económicas de los hombres. Queremos un futuro en el que las mujeres contribuyen a la paz y prosperidad de Colombia”, dijo Ivanka Trump.

No deje de leer: Primoz Roglic gana la contrarreloj de Pau y es el nuevo líder de La Vuelta

Trump exaltó la labor de estas mujeres a quienes hizo poner de pie para aplaudirlas. Los proyectos de estas 30 mujeres serán financiados por el gobierno de Estados Unidos y otros 10 por aliados locales. La meta, según dijo Ivanka Trump, es beneficiar a 50 millones de mujeres para 2025 al rededor del mundo.

Publicidad

Ivanka Trump pidió a una de las emprendedoras, la señora Cruz Elodia Córdoba, que la acompañara a tarima y le hizo un reconocimiento por su empresa de aseo que beneficia a víctimas del conflicto armado. Cruz Elodia trabaja con 30 mujeres y ha impactado positivamente más de 600 personas.

“Soy de Chocó, de Guarandó, un corregimiento del río Atrato, llegué a Bogotá hace muchos años, yo solamente terminé mi bachillerato, vivo en la comuna 4 del municipio de Soacha donde he tenido que enfrentar todas las adversidades. Para llegar a mi trabajo tengo que ir colgada de un jeep, pero ahí voy, debido a que no tuve oportunidades de ir la universidad y mi estrategia fue pensar ‘las mujeres sabemos hacer aseo’, pero muchos me dijeron que no iba a triunfar”, dijo la emprendedora.

Publicidad

También habló el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John J. Sullivan, que resaltó la importancia del programa.

“Estamos trabajando con diferentes redes y con ecosistemas de emprendimiento, con mujeres que están llegando a los negocios. Queremos llegar a más de 90.000 mujeres con enfoque especial en comunidades con poco acceso a los servicios en Latinoamérica, incluyendo Colombia. Hoy reconocemos un programa emocionante y nuevo del Departamento de Estado con si oficina de asuntos culturales”, dijo Sullivan.

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.