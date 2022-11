Jalón de orejas de MinInterior a alcaldes que pretenden abrir bares

En el programa que dirige el presidente Iván Duque a las 6:00 de la tarde, la ministra del Interior, Alicia Arango, hizo un llamado de atención a los alcaldes que han habilitado la operación de bares, lugares sociales o pretenden hacerlo sin autorización del Gobierno central.

Aseguró que estas actividades no están permitidas incluso en los municipios libres de COVID-19, y que serán sancionados quienes no acaten la orden central.

"No se pueden abrir sitios de entretenimiento, ni casinos, ni terminales de juego, repito eso porque ya hemos tenido problemas en dos o tres municipios porque ha habido confusión y han abierto algunos bares o sitios de entretenimiento. Eso no se puede hacer. Lo mismo, se conserva la restricción a la movilidad, no puede salir o entrar gente al municipio, distinto a las excepciones como son el abastecimiento, la gasolina y algunas situaciones de urgencia", dijo la ministra Arango.

Por otro lado, indicó que 438 municipios libres de casos de coronavirus han solicitado revisión de protocolos para hacer una apertura gradual de su economía y 216 han recibido luz verde. La ministra Arango también dio un balance de la entrega de mercados que encabeza su cartera a poblaciones vulnerables y hasta hoy se han entregado 622.000.

En este programa el presidente Iván Duque hizo un homenaje a los adultos mayores de 70 años, asegurando que comprende la situación en que muchos se encuentran porque no es fácil acatar la medida de aislamiento preventivo obligatorio.

Les pidió comprensión explicando que el 73% de las muertes por COVID-19 en Colombia corresponden a mayores de 60 años y el 50% a mayores de 70 por lo cual el riesgo es latente.

