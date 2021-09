Jamás en la vida me he tomado un tinto con él: senador Benedetti niega vínculos con Emilio Tapia

En las últimas horas, el senador Armando Benedetti, negó que tuviera algún tipo de relación con Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y además, acusado de participar en el escándalo de los dineros del anticipo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el MinTIC, por más de 70 mil millones de pesos.

El senador se pronunció a través de Twitter, tras las versiones que indicarían que Tapía estaría dispuesto, ante la Fiscalía General de la Nación, a 'encender el ventilador' y revelar los nombres de algunos políticos con los que ha tenido relación, entre los que supuestamente estaría el nombre de Armando Benedetti.

Ante esto, el senador señaló que con Tapia, “jamás en la vida me he tomado un tinto o una Coca Cola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del "rufián", quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay. Si esto es verdad, entrego mi credencial, pero si no, usted deja de escribir...”

El senador también señaló la advertencia que hizo dos días antes de la adjudicación del contrato: “advertí que un asesor del despachó estaba torciendo la licitación. Unos duquistas y uribistas se robaron los 70 mil millones y ahora, para crear una cortina de humo, quieren decir que alguien de la oposición tuvo que ver con eso. ¡Tienen huevo! ¡Tronco de estrategia la de estos mezquinos y ladrones.”

Según Tapia, algunos congresistas implicados habrían llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de las TIC, para que no caducaran el contrato con Centros Poblados, porque la caducidad implica una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.

