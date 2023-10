JEP estudiará tutela de Pastrana; afirma que no ha podido controvertir señalamientos de Mancuso

Durante su audiencia única de verdad ante la JEP , el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que las autodefensas habrían apoyado a diferentes políticos para algunos cargos regionales, pero también aseguró que, presuntamente, apoyaron candidaturas para el Congreso de la República y campañas presidenciales. Sin embargo, pidió a los magistrados de la jurisdicción que le permitan tener una audiencia reservada con el fin de aportar más detalles sobre estas presuntas financiaciones.

"No solamente se dio a nivel regional, sino también a nivel nacional. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo de 2022 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 a la presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado y también hubo apoyos en elecciones por ejemplo a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe", señaló Mancuso.

Tras estas afirmaciones el expresidente Andrés Pastrana denunció al exjefe paramilitar argumentando que eran señalamientos y afirmaciones falsas además explica que no tuvo cómo controvertir estos señalamientos.

"El accionante precisó que ha presentado dos peticiones con el objeto de obtener copia de las declaraciones realizadas por el señor Mancuso Gómez y de los soportes de los señalamientos que hizo en su contra, pero que las respuestas dadas por una magistrada de la SDSJ no han sido satisfactorias, en la medida en que le negó el acceso a la información, contestó de manera confusa y alegó reserva de la cual discrepa. Cuestiona que, a pesar de la publicidad de la audiencia, luego se invoque la reserva de la información y de los documentos que soportan las falsas acusaciones. Puso de presente que se encuentra en un estado de indefensión e incertidumbre, debido a que no ha podido ejercer su defensa y no cuenta con las garantías para desmentir las acusaciones en su contra", señala la JEP:

Publicidad

Ante esto presentó una lista de peticiones puntuales pues también solicitó que se le permita controvertir a Mancuso y participar en la contratación de la verdad, por lo que se avocó conocimiento de la tutela por parte de la Sección de Revisión de la JEP, que además le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que en 24 horas entregue respuesta a algunas preguntas sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

1. ¿Qué peticiones ha presentado el expresidente Andrés Pastrana Arango?

2. ¿Qué respuesta se ha dado?

3. ¿Le ha facilitado al accionante, la consulta de los documentos y/o pruebas que solicitó, relacionados con las alegaciones de Mancuso Gómez en su contra?

4. En caso negativo, ¿ha invocado reserva? De ser así, ¿cuál es el fundamento jurídico de la reserva en la SDSJ, cómo opera de manera general en dicha sala y, en concreto, frente a la audiencia pública del señor Mancuso Gómez? En todo caso, se solicita precisión sobre el alcance de la publicidad de la audiencia y del expediente respectivo.

5. ¿Cuáles son los avances del proceso de contrastación de las declaraciones realizadas por el señor Salvatore Mancuso en la audiencia pública, en lo que respecta a las afirmaciones que involucran al accionante, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo transitorio 5, incorporado a la Constitución Política por el artículo 1° del Acto ¿Legislativo 01 de 2017 y la garantía del juez natural?" se lee en la resolución.

Vea también