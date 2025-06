JEP niega sometimiento de general (r) Justo Eliseo Peña en caso Palacio de Justicia

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento del sargento (r) Luis Fernando Nieto y el general (r) Justo Eliseo Peña por el holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

Nieto fue condenado en la justicia ordinaria por las desapariciones forzadas de la exintegrante del M-19 Irma Franco y los trabajadores del Palacio Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.

A Nieto se le había pedido que explicará quiénes fueron seleccionados por el Ejército para interrogatorios, cómo se dieron y si participó directamente en estos casos. También le pidieron que entregara información, si la tiene, sobre conductas ilegales cometidas por miembros de la fuerza pública. Entre otras cosas le dijeron que contara si hubo un pacto de silencio en las fuerzas militares que impidiera esclarecer los hechos.

Nieto aseguró que días antes de la toma al Palacio de Justicia hizo un informe en el cual alertó sobre posibles movimientos del M-19 y lo remitió a sus superiores, aclarando que no tenía información concreta según la cual se fuera a realizar la toma. Sin embargo, negó haber elaborado listas de sospechosos, evacuados del Palacio. Agregó además que ese día, aunque él era analista del blanco M-19, le pidieron acompañar al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales en la puerta de entrada del Palacio de Justicia.

Placa sobre Holocausto del Palacio de Justicia / Foto: Suministrada

"En ningún momento cumplí ninguna labor de selección o de interrogatorio de las personas relacionados y de ninguna otra. No interrogué a nadie y con ninguna víctima interactué. En ningún momento realicé actos de tortura. No trasladé a ninguna persona después de ser interrogada, porque no realice interrogatorios", le dijo Nieto a la JEP.

Sin embargo, sí explicó que vio como subían a una persona de sexo masculino a un vehículo, pero que no podía determinar quién era.

Publicidad

"El compareciente indicó además que en la madrugada del 7 de noviembre de 1985 se dirigió a la Escuela de Caballería, lugar al cual ingresó por orden del capitán Miguel Ángel Cárdenas, y agregó que al llegar se encontró con el sargento segundo Arbey Castellanos, quien estaba acompañado de una persona cuya identidad no pudo determinar, pero que parecía estar en una situación de interrogatorio o tensión. En ese momento, entregó unas bolsas negras a este último por orden del capitán Cárdenas Obando, sin especificar claramente la finalidad de estas o el uso que le iban a dar", explica la JEP.

Para la JEP los aportes de Nieto no son concretos, pues la jurisdicción considera que el compareciente oscila entre la ambigüedad y la reticencia frente al deber de verdad, lo cual impide una reconstrucción completa de los hechos.

"El SM (R) Luis Fernando Nieto Velandia, además de presentarse como un suboficial desconocedor de la especialidad de inteligencia militar, sostuvo reiteradamente que no tuvo participación en los hechos de manera concomitante y posterior a la retoma del Palacio de Justicia, por cuanto fue apartado de sus funciones como analista del blanco M-19, y en lugar de ello, fue designado para desempeñarse como un supuesto escolta o acompañante visual del señor general Jesús Amando Arias Cabrales. Estas reiteradas afirmaciones, como lo concluyó la justicia ordinaria, riñen con las reglas de la lógica y resultan incongruentes frente a la gravedad del contexto en que ocurrieron los hechos. No es razonable que, en medio del asalto armado al Palacio de Justicia, el suboficial que ejercía el cargo de jefe y analista del grupo armado que protagonizaba la toma, hubiese sido apartado o relevado de sus funciones precisamente en el momento en que su conocimiento y experticia eran más necesarios para la fuerza pública", señala la jurisdicción.

Publicidad

Es por eso que la JEP rechazó el sometimiento de Nieto, pues los magistrados consideran que no aportó verdad.

"La falta de información concreta sobre la planificación de las operaciones armadas y de inteligencia, así como sobre la cadena de mando, reduce significativamente el potencial de sus aportes", explican los magistrados.

Sin embargo, en la misma decisión se rechazó también el sometimiento del general (r) Justo Eliseo Peña, quien al momento de los hechos hacía parte de la Brigada 13. Peña explicó que se encontraba tomando un jugo, cerca a la unidad militar, cuando empezó la toma y una vez se desplazó hacia el lugar por órdenes de sus superiores no pudo entrar por el fuego. Después de realizar un segundo intento tampoco pudo ingresar, por lo que se fue a la Brigada.

"Salimos para la Brigada por la carrera séptima, inclusive había gente que saludaba con pañuelos, algunos aplaudían, llegamos a las instalaciones de la Brigada 13, era tanto el agotamiento que nos retiraron y me fui a descansar, yo me fui para la casa de mi novia en esa época hoy esposa, en el barrio Normandía de Bogotá, allí me quedé el fin de semana, por tal motivo no tuve ni tengo conocimiento de otras actividades relacionadas con el Palacio de Justicia", le dijo el general (r) Peña a la JEP.

La JEP consideró que él no está obligado a aceptar responsabilidad porque no ha sido condenado en la justicia ordinaria, pero al mismo tiempo los magistrados consideraron que no hubo un aporte a la verdad efectivo. De esta manera esta jurisdicción decidió rechazar el sometimiento del general (r) Peña y las investigaciones ahora continuarán el trámite en la justicia ordinaria.

"Aunque aparentemente ofreció una narración de lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, se desmarcó completamente de cualquier implicación y no estableció estructuras de mando más allá de identificar al señor general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Luis Carlos Sadovnik; no contextualizó su rol dentro de la cadena de mando operativa. Además, su versión se centró en hechos aislados y puntualmente frente a las preguntas relacionadas con las víctimas desaparecidas forzadamente, perfilamientos, ejecuciones y presuntas torturas se limitó a responder su desconocimiento frente a estos aspectos", señalaron las magistrados al rechazar el sometimiento del general (r) Peña.