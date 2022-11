JEP responde a acusaciones de Paloma Valencia sobre favoritismo hacia las Farc

La JEP respondió a la lluvia de críticas de la senadora Paloma Valencia, quien acusa a los encargados de la justicia transicional de ser laxos o favorables a los miembros de la antigua guerrilla.

"No hay politización en tanto 5 de los 7 macrocasos abarcan conductas criminales de las Farc-EP. Además, el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) presentó el pasado 18 de mayo una sistematización rigurosa de los 235 informes entregados a la Sala, incluyendo asuntos como violencia sexual, desplazamiento forzado y toma de poblaciones, con el fin de realizar una nueva ronda de priorización durante el 2020 que dará lugar a nuevos macrocasos por avocar", señaló la entidad en un comunicado.

Publicidad

Le puede interesar: Vuelve la ‘ñeñepolítica’ y la presunta financiación irregular a la campaña Duque

En esa segunda ronda de priorizaciones serán incluidos, por ejemplo, los testimonios de las víctimas del atentado al club El Nogal.

La JEP asegura que usó la palabra retenciones en lugar de secuestros para no prejuzgar mientras avanzan las investigaciones, pero eso no quiere decir que no vaya a hacerlo en el futuro.

Asimismo, explicó que, aunque no hay un macrocaso exclusivo de violencia sexual, sí hay una línea de investigación específica al respecto.

Publicidad

Hasta el momento el número total de víctimas acreditadas en el caso de secuestro es de 2.176 y no de 516 como dijo la senadora Valencia.

Publicidad

Los miembros del Secretariado de las Farc si han sido citados por la JEP: la entidad reveló fechas exactas para cada uno.