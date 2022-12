Juez del caso Andrade denuncia seguimientos ilegales en su contra

Durante la audiencia de Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, por el caso Odebrecht, el juez 25 de conocimiento de Bogotá Romel Darío Arevalo denunció que él, su familia y varios funcionarios del juzgado donde labora son víctimas de seguimientos e intimidaciones.



“Justicia. Denuncio seguimientos ilegales. Ilegales porque hasta ahora la Fiscalía no me ha dicho que me están investigando. Denuncio hostigamientos de motociclistas, agresivos, que se paran al frente del vehículo en que me movilizo que es personal. Jamás había visto una situación como esta y es preocupante”, dijo Arevalo.



Vea también: Después de un año Luis Fernando Andrade queda en libertad

Publicidad

De otro lado, la defensa de Andrade solicitó que en la audiencia pública se tuvieran en cuenta los audios completos que Jorge Pizano había entregado a la ANI pues, según sostuvo, son absolutamente necesarios para probar su inocencia.



Además, pidió no tener en cuenta las interceptaciones del teléfono de Andrade, pues el número telefónico suministrado en la orden a la DEA no coincidía con el número que él tenía en su momento.



El abogado también solicitó que se escuche a Iván Serrano, el periodista que recibió las pruebas de Pizano.