Karol González, esposa de Luis Ernesto Gómez, renuncia al proceso de elección de la Contraloría

Karol Dahiana González Mora, esposa del exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez, declinó su aspiración a ser elegida como contralora General de la República. El nombre de la abogada, conocido este sábado, generó críticas en contra del exfuncionario de la Alcaldía de Claudia López, quien se defendió de las críticas respondiendo que se quería armar un escándalo solo por estar casado con una mujer capaz.

En una misiva conocida por BLU Radio, Karol Dahiana González Mora explicó las razones de su renuncia. "En coherencia con mi visión y convicción sobre la necesidad de una vigilancia y control fiscal independiente, he tomado la decisión de hacerme a un lado del proceso de selección. No existe ningún impedimento legal, conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad para mi participación en el proceso, pero creo que el cambio que eligió el país en las urnas debe reflejarse no solo en la rema ejecutiva del poder público sino en todas las instancias del Estado", comunicó.

González Mora fue incluida en la nueva lista de candidatos para reemplazar al contralor general, Felipe Córdoba, en cumplimiento con los fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior de Medellín en los que se pedía cumplir con la Ley de Cuotas y el principio de mérito. El listado fue dado a conocer tras la deliberación de una comisión accidental de 30 parlamentarios designados por el Congreso de la República. Los otros nueve nombres de los aspirantes son:

Andrés Castro

Carlos Hernández Rodríguez

Víctor Salcedo

Luis Carlos Pineda

Carlos Pérez María

Fernanda Rangel

Elsa González Vega

Diana Carolina Torres

Mónica Certain

Los congresistas Juan Felipe Lemos y Jorge Benedetti, encargados de coordinar la Comisión, explicaron que cumpliendo con el fallo de los tribunales se seleccionaron cinco hombres y cinco mujeres, y que también tuvieron en cuenta la ponderación de dos factores para definir a los nuevos candidatos: una valoración de méritos por hoja de vida y un examen de conocimientos que fue aplicado por la Universidad Industrial de Santander.

El nuevo contralor será elegido por el Congreso de la República en pleno el próximo 20 de agosto.

