La campaña no recibió dinero ilícito: Petro dice que se enteró porque Day Vásquez le contó

El presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez en su cuenta de X, luego de que su hijo Nicolás Petro quedara en libertad por decisión del juez del caso. Mencionó el presidente Gustavo Petro lo sucedido con su hijo, Nicolás Petro Burgos, es para terrible y muy lamentable para él, por lo que le hace un llamado para que algún día puedan hablar y perdonarse.

Y reiteró lo que manifestó el día que capturaron a Nicolás junto con su ex esposa Daysuris Vásquez, que no presionará como presidente a la justicia en su caso y que los funcionarios judiciales que intervengan en el proceso serán respetados.

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo”, indicó el Primer Mandatario, pronunciándose sobre la supuesta entrada de dineros ilícitos a su campaña.

Destacó el presidente, además, que espera que el bebé de Petro Burgos con su nueva pareja, Laura Ojeda, sea un nieto que pueda conocer a su papá en libertad ya que, según menciona, conoció a Nicolás en las rejas de la prisión.

“Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos”, agregó el presidente Petro.

“Nicolás Petro está dispuesto a colaborar con lo que sea”: abogado defensor

Ante las pruebas que habría entregado Nicolás Petro y después de una extensa audiencia en la que se revelaron varios acontecimientos en el marco del proceso que enfrenta junto a Day Vásquez, el Juzgado 74 de Control de Garantías de Bogotá decidió no tomar medidas restrictivas de la libertad, con respecto al primogénito del presidente y a su exesposa; mientras que la Fiscalía no apeló esta decisión.

Al respecto David Teleki, abogado de Nicolás Petro, habló en Noticias de la Mañana de Blu Radio sobre el proceso que se adelanta contra el hijo del presidente de la República y se pronunció por la decisión del juez de dejarlo en libertad.

“La recibimos positivamente, de todas maneras, es libertad con algunas restricciones y en ese sentido cumplir con los requisitos y seguir colaborando con la justicia…Nuestro propósito es colaborar y obtener, ojalá, principios de oportunidad, eso lleva a una especie de inmunidad y aportar a ayudar a esclarecer hechos. Ese es el compromiso que se ha adquirido y que vamos a respetar”, señaló.